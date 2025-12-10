La cuarta parte de la serie "Lupin" confirmó su fecha de estreno en Netflix + Seguir en









Omar Sy repetirá su papel del caballero ladrón Assane Diop en la cuarta temporada.

Lupin vuelve en 2026.

Netflix ha revelado que Lupin Parte 4 se estrenará en otoño de 2026, primavera en nuestra región.

Omar Sy repetirá su papel del caballero ladrón Assane Diop en la cuarta temporada. Le acompañarán en el reparto Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard.

Embed - u xlN on Instagram: " La légende reprend du service. LUPIN Partie 4, automne 2026. -- The legend is back. LUPIN Part 4, fall 2026." View this post on Instagram De qué trata Lupin En la tercera parte, Assane (Sy) roba la Perla Negra, se gana el apoyo del público francés, finge su propia muerte y salva la vida de su madre, de quien está distanciada. Todo esto antes de darse cuenta de que la única manera de garantizar una vida tranquila y segura para su esposa, hijo, madre y mejor amigo es sacrificarse y entregarse a la policía. La tercera parte termina con Assane finalmente tras las rejas, pero ¿durará mucho?

Inspirada en el legendario Arsène Lupin, la serie es una creación de George Kay en colaboración con François Uzan, Marie Roussin, Florent Meyer y Tigran Rosine. Sy y Louis Leterrier son los showrunners. Lupin es una producción de Gaumont en colaboración con Carrousel Studios.

