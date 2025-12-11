Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte de "Cien años de soledad" + Seguir en









Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la serie reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica.

Vuelve la serie basada en la obra de García Márquez.

Hace un año llegó Netflix trajo al mundo la primera parte de la serie que adapta la obra cumbre del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. El reconocimiento del público y la crítica nacional e internacional ha sido unánime. Con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela hemos encarado la segunda y última parte que verá la luz el próximo mes de agosto de 2026.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez.

image De qué trata la segunda parte de Cien años de soledad Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

La segunda parte de Cien años de soledad suman nuevas caras a su elenco Marleyda Soto y Claudio Cataño regresan para interpretar a Úrsula Iguarán y el Coronel Aureliano Buendía. A ellos se suman nuevas caras que darán vida a las figuras memorables de Macondo incluyendo a Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.