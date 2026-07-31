Prime Video apuesta por el drama juvenil con Sterling Point, su nueva serie para maratonear + Agregar ámbito en









La nueva producción combina misterio, romance y secretos familiares en una historia ambientada en una isla canadiense.

La serie creada por Megan Park llega el 5 de agosto con sus ocho episodios disponibles desde el estreno. Prime Video

Prime Video amplía su catálogo de ficciones juveniles con el estreno de Sterling Point, una producción original que estará disponible desde el 5 de agosto. La serie, compuesta por ocho episodios, presenta una historia ambientada en una isla remota de Canadá, donde una adolescente descubre que gran parte de su pasado estuvo oculto durante toda su vida.

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La ficción fue creada por Megan Park y cuenta con Josh Schwartz y Stephanie Savage, responsables de series como Gossip Girl y The O.C., como showrunners y productores ejecutivos. Esa combinación convirtió a Sterling Point en uno de los estrenos más esperados de Prime Video para agosto, especialmente entre el público que sigue los dramas coming-of-age.

De qué trata Sterling Point La protagonista es Annie Jacobson, una adolescente de 17 años. La trama empieza cuando Annie recibe la noticia de que su abuelo, con quien su familia había cortado toda relación muchos años atrás, le dejó como herencia una isla ubicada en la región canadiense de Muskoka. Intrigada por un legado del que nunca había escuchado hablar, decide viajar para descubrir quién era realmente ese hombre y por qué eligió convertirla en su heredera.

Al llegar descubre que el lugar esconde mucho más que una propiedad. Ahí conoce a personas que tuvieron un vínculo estrecho con su abuelo y comienza a reconstruir episodios desconocidos de la historia familiar. Entre esos hallazgos aparece una revelación inesperada: la existencia de Ramona, una joven con la que comparte un lazo que nunca imaginó y cuya presencia cambia por completo el rumbo de la investigación.

Mientras intenta comprender qué pasó durante décadas de secretos, Annie también construye nuevas amistades y atraviesa sus primeras experiencias amorosas. La serie mezcla el misterio principal con conflictos propios de la adolescencia, como la búsqueda de identidad, el duelo, la confianza y la necesidad de encontrar un lugar dentro de una familia marcada por las ausencias.

Reparto de Sterling Point Ella Rubin

Amélie Hoeferle

Keean Johnson

Nikolai Kinski

Aedin Mincks

Sofia Rosinsky

Austin Abrams

Jennifer Ehle

David Morse

Patrick J. Adams Tráiler de Sterling Point Un estreno con el que Prime Video busca conquistar al público juvenil Durante los últimos años, Prime Video incrementó su apuesta por las series dirigidas al público adolescente y joven adulto con títulos como The Summer I Turned Pretty, Maxton Hall y Cruel Intentions. Con Sterling Point, la plataforma vuelve a apostar por ese formato, aunque incorpora un componente de misterio que atraviesa toda la temporada. La búsqueda de respuestas sobre el pasado del abuelo de Annie y el descubrimiento de nuevos vínculos familiares funcionan como el eje central de una historia donde cada episodio revela información que modifica la percepción de los personajes. Prime Video estrenará los ocho episodios el 5 de agosto, por lo que los suscriptores podrán ver la temporada completa desde el primer día.