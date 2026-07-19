De Wattpad a Prime Video: la esperada película juvenil que enamora en la plataforma + Agregar ámbito en









Una historia que creció entre millones de lectores ahora llega al catálogo con una adaptación que promete conquistar a todo el público.

La película basada en un éxito literario que te hará llorar y te va a enamorar. Gentileza - Prime Video

Las adaptaciones de novelas juveniles suelen ser de los contenidos más visto en las plataformas. En los últimos años, varias historias que nacieron en internet saltaron a la pantalla gracias al apoyo de las inmensas comunidades de lectores que impulsaron su popularidad y las volvieron exitosas.

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Ese es el camino que recorrió la obra escrita por Flor M. Salvador que nació en Wattpad y con el tiempo se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del género "New Adult" en español. Tras su paso por los cines, la película llegó al catálogo de Prime Video desde el 10 de julio de 2026, con la intención de captar a nuevos espectadores.

La historia de amor que arrasó en Wattpad ahora busca romperla en Prime Video. Gentileza - Prime Video De qué trata Boulevard La película, dirigida por Sonia Méndez, adapta la exitosa novela de Flor M. Salvador y traslada a la pantalla la historia de Hasley Weigel y Luke Howland, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes, pero cuyos caminos terminan unidos por circunstancias inesperadas.

Hasley es una chica optimista, espontánea y llena de proyectos. Su forma de afrontar la vida contrasta con la realidad de Luke, un chico que carga con un pasado complicado, lleno de problemas familiares y emocionales.

A partir de su encuentro, ambos empiezan una relación que cambia su vida. Mientras Hasley intenta entender las heridas que acompañan a Luke desde hace años, él encuentra por primera vez alguien dispuesto a permanecer a su lado incluso en sus momentos más difíciles. Cada personaje de la historia enfrenta sus propios desafíos y atraviesa un proceso de aprendizaje y superación.

La adaptación busca respetar la esencia del libro y mantener el amor que tantos lectores desarrollaron con sus protagonistas. Con unos protagonistas que arrasan con sus actuaciones y su llegada a Prime Video, Boulevard promete ser tan exitosa en la plataforma como lo fue en Wattpad. Prime Video: tráiler de Boulevard Prime Video: elenco de Boulevard Eve Ryan

Mikel Niso

Biel Antón

Ainara Helguera

Enzo Oliver

Jon Lukas

Najwa Khliwa

Brian Vilche

Christian Checa