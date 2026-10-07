De qué murió Piero: qué pasó con el cantante que marcó a varias generaciones + Agregar ámbito en









El cantautor falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires luego de permanecer internado durante varios días. Qué se sabía sobre su estado de salud.

El cantautor Piero murió a los 81 años en Buenos Aires tras una internación.

El cantante y compositor Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido popularmente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El artista se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano y atravesaba un delicado estado de salud.

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Hasta el momento, no se informó oficialmente una causa específica de muerte. Fuentes cercanas al músico señalaron a La Nación que se encontraba en una situación de salud grave durante sus últimos días, aunque no trascendió un diagnóstico concreto que permita determinar qué cuadro provocó el fallecimiento.

La muerte del artista generó repercusión en el mundo de la música por una trayectoria de más de seis décadas y canciones que quedaron asociadas a distintas generaciones. Entre sus temas más recordados se encuentran "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Coplas de mi país" y "Soy pan, soy paz, soy más".

El antecedente de salud de Piero El músico había atravesado un episodio de salud delicado en abril de 2023, cuando debió ser internado de urgencia por una afección respiratoria mientras se preparaba para realizar una serie de conciertos en Ecuador. La situación obligó a suspender las presentaciones previstas.

Tiempo después, su representante confirmó que Piero había sufrido una neumonía. El cantante evolucionó favorablemente, pudo recuperarse y posteriormente retomó su actividad artística. Incluso volvió a presentarse en Ecuador y continuó vinculado con distintos proyectos musicales.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que relacione aquel episodio respiratorio con su muerte. Por ese motivo, la neumonía que atravesó años atrás no puede señalarse como la causa del fallecimiento ocurrido este miércoles. Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, Piero llegó a la Argentina durante su infancia y desarrolló en el país la mayor parte de su carrera artística. Su obra combinó canciones populares, composiciones de contenido social y temas que terminaron convirtiéndose en clásicos de la música argentina y latinoamericana.

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