Dave Matthews Band vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Más de trece años después, el grupo vuelve a la Argentina con un show propio, el primero desde su primera vez en 2010 en el Luna Park.

Dave Matthews Band vuelve al país en 2027.

Dave Matthews Band vuelve a la Argentina a más de 13 años de su última presentación en el país. El grupo estadounidense, reconocido por su extraordinaria capacidad para reinventar sus canciones sobre el escenario, llegará al Movistar Arena en Buenos Aires el lunes 10 de mayo de 2027, de la mano de DF Entertainment.

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El vínculo de Dave Matthews Band con el público argentino tiene historia. La banda debutó en el país el 14 de octubre de 2010 con un show en el Luna Park, como parte de una gira sudamericana que también la llevó a Río de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile. Tres años más tarde regresó para presentarse en el Buenos Aires Summer Break Fest, el 14 de diciembre de 2013 en Al Río, Vicente López, junto a Incubus y SOJA. Más de trece años después, el grupo vuelve a la Argentina con un show propio, el primero desde aquella noche en el Luna Park.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Dave Matthews Band en el Movistar Arena Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de movistararena.com.ar desde el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 horas durante la preventa Santander Visa, con el beneficio de 6 cuotas sin interés, y desde el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas en la venta general, con todos los medios de pago.

Con más de tres décadas de historia, Dave Matthews Band se consolidó como una de las formaciones más singulares e influyentes de la música estadounidense. Desde sus comienzos en Charlottesville, Virginia, a principios de los años 90, el grupo construyó una identidad sonora que desafía las etiquetas, combinando rock, jazz, folk, funk y una sensibilidad melódica inconfundible. Liderada por el cantante, compositor y guitarrista Dave Matthews, la banda convirtió esa libertad creativa en su sello distintivo y conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Canciones como “Crash Into Me”, “Ants Marching”, “Satellite”, “The Space Between” y “What Would You Say” forman parte de un repertorio que atravesó generaciones y sigue encontrando nuevas formas de cobrar vida sobre el escenario. Porque si algo distingue a Dave Matthews Band es su espíritu impredecible: ningún show es igual a otro. Los arreglos cambian, las improvisaciones se expanden y cada presentación se convierte en un encuentro irrepetible.

La banda atraviesa un presente de intensa actividad en vivo. Durante 2026 volvió a recorrer los principales escenarios de Estados Unidos con una extensa gira de verano que incluyó su tradicional residencia en el Gorge Amphitheatre, en Washington, y una nueva serie de conciertos durante noviembre, con paradas en ciudades como Nashville, Chicago, Baltimore y Nueva York. El recorrido culmina con dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden, reafirmando el extraordinario vínculo que Dave Matthews Band mantiene con su audiencia y su lugar entre los grandes nombres de la música en vivo internacional. El 10 de mayo de 2027, el Movistar Arena será el escenario de una celebración de esa historia. Una oportunidad para reencontrarse con canciones que marcaron épocas, descubrir nuevas versiones de clásicos y dejarse llevar por la energía de una banda que hizo de cada show una experiencia diferente.

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