Él Mató a un Policía Motorizado con dos shows en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Tras un show consagratorio en el Movistar Arena, la banda platense se despide con dos fechas en el C Art Media.

Él Mató despide el año en Buenos Aires.

Después de agotar un Movistar Arena en septiembre con más de 14.000 fanáticos presentes, Él Mató a un Policía Motorizado despedirá el 2026 con dos shows, el 15 y 16 de diciembre en Complejo C Art Media.

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Para quienes estuvieron en aquella noche épica y se quedaron con ganas de más, o para quienes no pudieron ser parte, estas fechas serán una nueva oportunidad de encontrarse con la banda y sus canciones de todos los tiempos.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de Él Mató en el C Art Media Las entradas para los shows del 15 y 16 de diciembre en Complejo C Art Media están disponibles a través de Passline.

A lo largo de más de dos décadas, la banda recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con giras propias, salas llenas y participaciones en festivales como Primavera Sound, Vive Latino, Lollapalooza, Ruido Fest, Tomavistas y LAMC.

Este año, Él Mató llevó su música a distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, con presentaciones en Montevideo, como parte de El Cruce Fest; Arequipa, Lima, Porto Alegre, São Paulo, Tucumán y Jujuy. Además, participó del Festival Bandera de Rosario, en una agenda que reafirmó su convocatoria dentro y fuera del país. La banda ya tiene también una nueva cita internacional confirmada: el 14 de mayo de 2027 en el Auditorio Nacional de México.

Ahora, la banda integrada por Santiago Barrionuevo (Santiago Motorizado), Guillermo Ruiz Díaz (Doctora Muerte), Manuel Sánchez Viamonte (Pantro Putö), Gustavo Monsalvo (Niño Elefante) y Agustín Spassoff (Afloyd) regresa a Buenos Aires para cerrar un año de intensa actividad musical y volver a compartir con su público eso que, después de más de dos décadas, sigue siendo el corazón de su historia: las canciones y el encuentro en vivo.

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