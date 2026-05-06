Murió Ted Turner, fundador de CNN y magnate de los medios de comunicación

Turner supo ser un visionario de los medios y filántropo. Su cadena de 24 horas fue pionera en la forma de dar noticias televisivas y sus ejecutivos lo describieron como "intrépido y valiente".

El empresario supo ser un visionario de los medios y su cadena de 24 horas fue pionera en la manera de informar noticias televisivas.

El fundador de la cadena de noticias CNN , y magnate de los medios de comunicación , Ted Turner murió este miércoles a los 87 años. El empresario supo ser un visionario de los medios por su cadena de 24 horas, reconocida como pionera en la manera de informar noticias televisivas. Llegó a ser nombrado "Hombre del Año" y se involucró en la filantropía desde su activismo contra las armas nucleares.

Nacido en Ohio, Turner construyó un imperio mediático que abarcaba la primera “superestación” de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados. Además contó con cobertura para equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta.

Entre sus acciones dentro de la filantropía, creó la Fundación de las Naciones Unidas como férreo activista por la eliminación mundial de las armas nucleares.

En 1991 fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Turner tenía 87 años y su muerte fue confirmada por su firma Turner Enterprises , la cadena que él mismo lanzó en 1980. En 1991 fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia” .

Con el tiempo, Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida. “Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado el presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide Mark Thompson.

“Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, agregó el ejecutivo.

ted turner Nacido en Ohio, Turner construyó un imperio mediático que abarcaba la primera “superestación” de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados. Turner Entreprises

De qué murió Ted Turner

Turner llevaba años enfermo con la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa que es el segundo tipo de demencia más común detrás del Alzheimer. Poco antes de cumplir 80 años, en 2018, reveló que padecía la enfermedad, que implica un trastorno cerebral progresivo.

Entre sus últimas hospitalizaciones, a principios de 2025 Turner fue ingresado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación. Entre sus herederos, quedan cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.