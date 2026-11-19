Prime Video reveló la fecha de estreno de la quinta temporada de la serie animada "Invencible" + Agregar ámbito en









Basada en la serie de cómics de los cocreadores Robert Kirkman y Cory Walker, junto con el creador colaborador Ryan Ottley, la serie está protagonizada por Steven Yeun, Sandra Oh y JK Simmons.

"Invencible" regresa a Prime Video para su quinta temporada.

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de Invencible junto con un tráiler promocional que muestra a la popular cadena de comida rápida de la serie, Burger Mart. La quinta temporada, que se estrena en la plataforma el 17 de febrero, retoma la historia tras los trascendentales sucesos de la cuarta temporada.

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De qué tratará la quinta temporada de Invencible Según la sinopsis, "Mark busca la manera de mejorar el mundo, incluso si eso significa arriesgarlo todo, incluyendo las relaciones, los amigos y los aliados que tanto aprecia. Mark se ve obligado a decidir qué clase de héroe es y qué está dispuesto a hacer para salvar el futuro de su planeta, y si el fin justifica siempre los medios cuando millones de vidas están en juego".

¡Bienvenidos de nuevo a Burger Mart! Disfruten esta actualización sobre la temporada 5 de Invencible. pic.twitter.com/C812SnLDTS — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) November 19, 2026 Basada en la serie de cómics de los cocreadores Robert Kirkman y Cory Walker, junto con el creador colaborador Ryan Ottley, la serie está protagonizada por Steven Yeun, Sandra Oh y JK Simmons.

El reparto de voces también incluye a: Jonathan Banks, Eric Bauza, Clancy Brown, Christian Convery, Grey DeLisle, Zoey Deutch, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Danai Gurira, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Tatiana Maslany, Lee Pace, Aaron Paul, Khary Payton, Jay Pharoah, Jack Quaid, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, Matthew Rhys y Ben Schwartz.

“Invincible” es una producción del estudio de animación interno de Skybound Entertainment, Skybound Animation. Los productores ejecutivos son Kirkman, David Alpert, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Catherine Winder, Seth Rogen y Evan Goldberg, con Helen Leigh y Cory Walker como coproductores ejecutivos.

La serie animada de superhéroes para adultos recibió tres nominaciones consecutivas a los premios Emmy por su elenco de voces. Según Amazon, la cuarta temporada de Invencible se convirtió en la más vista en la historia de la serie.