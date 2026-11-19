HBO reveló oficialmente las nuevas artes de los profesores de Harry Potter y la piedra filosofal, la esperada serie Original HBO que se estrena el 25 de diciembre en HBO y HBO Max.
HBO reveló imágenes de las varitas de los profesores de Hogwarts en la serie de Harry Potter
Las imágenes inéditas destacan el diseño de las varitas de Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape y Rubeus Hagrid.
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Las imágenes inéditas destacan el diseño de las varitas de Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape y Rubeus Hagrid, algunos de los principales profesores de Hogwarts durante el primer año. Además de ellos, ya se han revelado también las artes individuales del trío protagonista y del resto de los estudiantes.
De qué trata la serie de Harry Potter
No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.
Harry Potter y la piedra filosofal es protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.
Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Televisión. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.
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