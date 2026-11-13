La aclamada película que le dio el Óscar a Brendan Fraser ya está disponible en HBO Max

Después de varios años lejos de los grandes estrenos, el actor regresó con un papel muy distinto de aquellos que lo hicieron famoso.

Brendan Fraser volvió a los primeros planos de Hollywood con una de las actuaciones más reconocidas de su carrera.

El catálogo de HBO Max incorporó una película que marcó un momento especial en la carrera de Brendan Fraser . El actor, que llevaba años lejos de los grandes papeles de Hollywood, volvió a llamar la atención con un drama estrenado en 2022 que ahora se puede ver en streaming.

Su carrera había cambiado mucho desde los tiempos de "La momia" , cuando era una de las figuras más populares del cine. Después de una larga etapa con menos presencia en las grandes producciones, encontró un papel que le permitió mostrar otra faceta como actor y recuperar el reconocimiento del público.

"La Ballena" sigue la vida de Charlie, un profesor de inglés que vive aislado en su departamento y da clases de manera virtual. Debido a su obesidad severa, tiene serias dificultades para moverse y su salud empeora cada vez más, mientras intenta sobrellevar una profunda tristeza.

En La Ballena, Fraser interpreta a un profesor que intenta recuperar la relación con su hija después de años distanciados.

En medio de esta situación, decide recuperar la relación con Ellie, su hija adolescente, con quien perdió contacto años atrás . Sin embargo, el reencuentro está lejos de ser sencillo, ya que ambos arrastran heridas del pasado y sentimientos difíciles de expresar.

A medida que avanza la historia, Charlie intenta acercarse a ella y encontrar una manera de reparar el daño causado por su ausencia. El drama aborda temas como la soledad, la culpa, el perdón y las relaciones familiares, con conversaciones cargadas de tensión y momentos de gran sensibilidad. La cinta está basada en una obra de teatro escrita por Samuel D. Hunter , quien también se encargó de adaptar el guion para el cine.

Los premios que recibió La Ballena

Uno de los mayores reconocimientos llegó en los Premios Óscar de 2023, cuando Brendan Fraser ganó la estatuilla al mejor actor por su interpretación de Charlie. Fue el primer Óscar de su carrera y uno de los momentos más destacados de aquella ceremonia.

La producción obtuvo tres nominaciones y consiguió dos premios. Además del reconocimiento a Fraser, Adrien Morot, Judy Chin y Annemarie Bradley ganaron en la categoría de mejor maquillaje y peluquería, gracias al trabajo realizado para transformar físicamente al protagonista.

La tercera candidatura correspondió a Hong Chau, nominada como mejor actriz de reparto por su interpretación de Liz. Sin embargo, el galardón terminó en manos de Jamie Lee Curtis por su participación en "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Fraser también recibió el premio al mejor actor en los Critics Choice Awards y los SAG Awards de 2023, dos importantes distinciones que acompañaron su regreso a los primeros planos de Hollywood.

Elenco de La Ballena

Brendan Fraser

Sadie Sink

Hong Chau

Ty Simpkins

Samantha Morton

Sathya Sridharan

Jacey Sink

Trailer de La Ballena