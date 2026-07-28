El millonario Stanley Druckenmiller vendió acciones que Wall Street pronostica subirán hasta 50%

TSMC es la tercera posición más importante del portafolio de Druckenmiller, pero el inversor vendió un 8,8% de sus acciones el trimestre pasado.

TSMC es la tercera posición más importante del portafolio de Druckenmiller, pero el inversor vendió un 8,8% de sus acciones el trimestre pasado.

Stanley Druckenmiller , uno de los inversionistas más exitosos de Wall Street y fundador de Duquesne Family Office, redujo de manera importante su participación en acciones de una empresa que, pese a esa decisión, todavía tendría un potencial de revalorización cercano al 50%, según el consenso de analistas.

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Se trata de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) , el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo.

Actualmente, la tecnológica es la tercera posición más importante del portafolio de Druckenmiller , pero el inversor vendió un 8,8% de sus acciones el trimestre pasado tras haber liquidado parte de su tenencia también en 2023.

Si bien el empresario no declaró oficialmente por qué vendió acciones de TSMC, el mercado cree que podría tratarse de una simple toma de ganancias , ya que la compañía se revalorizó un 25% sólo en lo que va del año.

En contraste con la decisión de Druckenmiller, varias firmas de Wall Street mantienen una visión positiva sobre la empresa.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America Securities y UBS continúan destacando el potencial de crecimiento del negocio y consideran que la acción aún podría registrar una importante apreciación en los próximos meses.

En el presente, siete analistas cubren las acciones de TSMC, de los cuales seis recomiendan comprarlas y sólo uno, mantenerlas. A doce meses, el precio objetivo es de u$s517 por acción, lo que implicaría un salto del 30%.

TSMC es la tercera posición más importante del portafolio de Druckenmiller, pero el inversor vendió un 8,8% de sus acciones el trimestre pasado.

Y en algunos casos, como el de Susquehanna International Group, la proyección ronda el 50% de suba.

Criterios válidos

La diferencia entre la postura de Druckenmiller y la de Wall Street demuestra que no existe una única forma de evaluar una inversión. Mientras algunos gestores optan por asegurar beneficios tras un fuerte repunte bursátil, otros consideran que el recorrido alcista aún no terminó.

También es importante recordar que las posiciones de los grandes inversionistas se conocen mediante los formularios regulatorios 13F, que reflejan la composición de sus carteras al cierre de un trimestre.

Cuando esa información se hace pública, los fondos pueden haber realizado nuevas compras o ventas, por lo que no representa necesariamente su estrategia actual.