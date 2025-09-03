Frankie Muniz dio nuevos detalles sobre el rodaje de la serie continuación de "Malcolm In The Middle"







Emitida entre 2000 y 2006, Malcolm In The Middle fue una exitosa comedia en la que el protagonista, Malcolm (Muniz), el talentoso hijo del medio, se desenvuelve con su excéntrica familia.

Muniz junto a sus padres en la ficción Bryan Cranston y Jane Kaczmarek.

Frankie Muniz habló sobre el reciente reinicio/continuación de Malcolm In The Middle, describiendo el rodaje de la serie como "el mejor momento de toda mi vida".

Emitida entre 2000 y 2006, Malcolm In The Middle fue una exitosa comedia en la que el protagonista, Malcolm (Muniz), el talentoso hijo del medio, se desenvuelve con su excéntrica familia. La serie también contó con Bryan Cranston como el padre de Malcolm, actor que posteriormente obtuvo elogios de la crítica como protagonista de Breaking Bad.

Disney+ confirmó el regreso de una nueva serie de cuatro episodios en diciembre, siguiendo a Malcolm, ya adulto, y su familia. Muniz, Cranston y Jane Kaczmarek (quien interpretó a la madre de Malcolm) también regresan, aunque Erik Per Sullivan, quien interpretó al hermano menor Dewey, declinó regresar y ha sido reemplazado.

Qué dijo Frankie Muniz sobre el regreso de Malcolm in The Middle Hablando sobre la nueva serie en el podcast Lightweights, Muniz se mostró entusiasmado con la experiencia. "No exagero al decir que filmar este reboot me encantó muchísimo, mucho más de lo que jamás imaginé", dijo. "Terminamos en mayo y no he hablado con nadie desde entonces, ¿sabes? He estado fuera. Solo he estado en casa, creo, 12 días desde principios de año. Siempre estoy como loco, y creo que la semana que viene tendré tiempo. Voy a contactar (con el resto del elenco)".

Anteriormente en la entrevista, habló sobre lo que la gente puede esperar de la secuela de la serie original. "Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, de dónde está cada uno y de la historia", dijo Muniz. "Es difícil abarcar 20 años de contenido en cuatro episodios de 30 minutos, ¿verdad? Pero creo que la gente estará muy contenta con lo que han creado".

El reinicio, titulado Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, está programado para estrenarse en diciembre en Disney+ .

