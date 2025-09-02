"¿Quién nos salvará de nuestros héroes?", pregunta el tráiler de Marvel Zombies, la nueva serie de cuatro episodios de Marvel Animation, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+. Comienza con la advertencia de que "el siguiente avance tiene clasificación TV-MA", un guiño a la incursión de Marvel en la animación para adultos por primera vez con esta sangrienta nueva serie.
"Marvel Zombies": Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la nueva serie animada
La serie cuenta con las voces de Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne.
-
El director de la próxima película de los "X-Men" dio detalles sobre la llegada de los mutantes a Marvel
-
La película de Marvel "Thunderbolts*" ya está disponible en Disney+
Una gran cantidad de estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel están repitiendo sus personajes, con Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, todos parte del elenco de voces de Marvel Zombies, cuyo estreno ha sido programado para Halloween.
De qué trata Marvel Zombies
En Marvel Zombies , después de que los Vengadores son alcanzados por una plaga de zombis, un grupo desesperado de sobrevivientes descubre la clave para acabar con los no muertos con súperpoderes, corriendo a través de un paisaje distópico y arriesgando la vida y las extremidades para salvar su mundo.
Marvel Zombies fue creada por Bryan Andrews y Zeb Wells. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews y Zeb Wells, y con la producción de Danielle Costa y Carrie Wassenaar.
Dejá tu comentario