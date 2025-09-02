Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de "Los sin nombre", serie con Rodrigo de la Serna







Compuesta por seis episodios, la serie es una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está coprotagonizada por Miren Ibarguren y Milena Smit.

Llega un nuevo thriller de misterio al streaming.

Disney+ anuncia que Los sin nombre, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Rodrigo de la Serna que combina drama y elementos sobrenaturales, estrenará con todos sus episodios el 10 de septiembre en Disney+ en Latinoamérica.

De qué trata Los sin nombre En Los sin nombre, Claudia (Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!" es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza. Claudia recurre entonces a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora.

Completan el elenco principal Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Bastien Ughetto, Valentina Gaya-Alicia Bravo, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga y Francesc Garrido.

Creada y dirigida por Pau Freixas, la serie está cocreada por Pol Cortecans, quien también se desarrolla como escritor. Es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax.

