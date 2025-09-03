Disney + estrenó el live action más esperado: la película que arraso en el cine ya está en la plataforma







El clásico animado regresa y ya está disponible en la plataforma. Una historia que mezcla emoción, humor y cultura hawaiana.

Lilo y Stitch llegó a Disney + en su versión live action tras superar los 1000 millones de dólares en taquilla mundial.

El catálogo de Disney + sigue creciendo con estrenos que generan impacto mundial. Esta vez, la compañía lanzó en su plataforma una película que conquistó la taquilla internacional, recaudó más de 1000 millones de dólares en cines y fue una de las más esperadas por los fanáticos.

Se trata de Lilo y Stitch, una de las adaptaciones live action más esperadas del año. Con su llegada este 3 de septiembre a Disney+, la producción promete conquistar tanto a los fanáticos de la historia original como a una nueva generación de espectadores.

967283-lilo-20-26-20stitch-20-20disney Disney lanzó en su plataforma la película live action de Lilo y Stitch, un éxito mundial que cautiva a grandes y chicos con su historia entrañable.

De qué trata Lilo y Stitch, la esperada película de Disney La trama sigue la historia de Lilo, una niña hawaiana que atraviesa la soledad tras la pérdida de sus padres, y su encuentro con Stitch, un experimento alienígena que llega a su vida por accidente. Juntos descubren el valor de la familia, la amistad y la aceptación de las diferencias.

El film combina humor, emoción y un despliegue visual que homenajea la cultura hawaiana mientras actualiza la narrativa para el público actual. La dirección de Dean Fleischer Camp y las interpretaciones de Sydney Elizabeth Agudong y Maia Kealoha aportan frescura y autenticidad al relato.

La película no solo reinterpreta un clásico animado, sino que además abre el camino para posibles secuelas, dado su éxito en taquilla y el entusiasmo que ya genera en su desembarco en streaming. Su estreno en la plataforma refuerza la estrategia de Disney+ de revitalizar sus grandes historias con versiones renovadas. Disney+: tráiler de Lilo y Stitch Embed - Lilo y Stitch | Tráiler Oficial | Doblado Disney+: elenco de Lilo y Stitch Sydney Elizabeth Agudong

Maia Kealoha

Zach Galifianakis

Courtney B. Vance

Billy Magnussen

