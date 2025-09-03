El catálogo de Disney + sigue creciendo con estrenos que generan impacto mundial. Esta vez, la compañía lanzó en su plataforma una película que conquistó la taquilla internacional, recaudó más de 1000 millones de dólares en cines y fue una de las más esperadas por los fanáticos.
Disney + estrenó el live action más esperado: la película que arraso en el cine ya está en la plataforma
El clásico animado regresa y ya está disponible en la plataforma. Una historia que mezcla emoción, humor y cultura hawaiana.
Se trata de Lilo y Stitch, una de las adaptaciones live action más esperadas del año. Con su llegada este 3 de septiembre a Disney+, la producción promete conquistar tanto a los fanáticos de la historia original como a una nueva generación de espectadores.
De qué trata Lilo y Stitch, la esperada película de Disney
La trama sigue la historia de Lilo, una niña hawaiana que atraviesa la soledad tras la pérdida de sus padres, y su encuentro con Stitch, un experimento alienígena que llega a su vida por accidente. Juntos descubren el valor de la familia, la amistad y la aceptación de las diferencias.
El film combina humor, emoción y un despliegue visual que homenajea la cultura hawaiana mientras actualiza la narrativa para el público actual. La dirección de Dean Fleischer Camp y las interpretaciones de Sydney Elizabeth Agudong y Maia Kealoha aportan frescura y autenticidad al relato.
La película no solo reinterpreta un clásico animado, sino que además abre el camino para posibles secuelas, dado su éxito en taquilla y el entusiasmo que ya genera en su desembarco en streaming. Su estreno en la plataforma refuerza la estrategia de Disney+ de revitalizar sus grandes historias con versiones renovadas.
Disney+: tráiler de Lilo y Stitch
Disney+: elenco de Lilo y Stitch
-
Sydney Elizabeth Agudong
Maia Kealoha
Zach Galifianakis
Courtney B. Vance
Billy Magnussen
