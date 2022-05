Decastelli bucea en la infinitud de su material

En el libro dedicado a Osvaldo Decastelli (2011), este destacado artista visual señaló que “el cartón está atravesando toda mi obra. Me interesa no quedarme en fórmulas logradas sino ver hasta dónde el material da. Por momentos es soporte, en otros, es materia…”. A propósito del material, Robert Rauschemberg, dijo que “todo material tiene su propia historia incorporada en él, no existe tal cosa como un material mejor que otro...”