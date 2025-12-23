Después del suceso "Un Poyo Rojo", llega "Apocalipsync" al Paseo La Plaza + Seguir en









“Apocalipsync” se estrena el 7 de enero en la sala Picasso del Paseo La Plaza. Nacido durante la pandemia, propone una mirada divertida y emotiva sobre el aislamiento, la creatividad y la locura cotidiana. Combina danza, clown, contorsionismo y su sello distintivo: el lipsync.

Luciano Rosso da vida a una cuarentena de personajes tan excéntricos como entrañables, que lo acompañan en un viaje hilarante a través de la soledad y el ingenio.

Vuelve a Buenos Aires “Un Poyo Rojo”, que hace más de 16 años está en cartel alrededor del mundo con elenco original y lleva más de 1000 funciones en 30 países, elogiada por críticos internacionales y éxito de público local. Regresa el martes 14 de enero por tres únicas semanas al Teatro Metropolitan. Creado por Luciano Rosso, quien la protagoniza junto a Alfonso Barón, dos artistas argentinos que cuentan con una trayectoria escénica imparable tanto en danza como en teatro físico.

De la misma compañía se estrena “Apocalipsync” también con Rosso quien ofrece su espectáculo unipersonal, una experiencia íntima y delirante que se lanza el 7 de enero en la sala Picasso del Paseo La Plaza. Estrenado en Europa —en inglés y francés— y aclamado por la crítica y el público en el Teatro de Rond Point de París, Suecia, Rumania, Serbia y el Festival de Avignon.

Nacido durante la pandemia, el espectáculo propone una mirada tan divertida como emotiva sobre el aislamiento, la creatividad y la locura cotidiana. Rosso da vida a una cuarentena de personajes tan excéntricos como entrañables, que lo acompañan en un viaje hilarante a través de la soledad y el ingenio.

En escena, combina danza, clown, contorsionismo y su sello distintivo: el lipsync, logrando un espectáculo desbordante de humor, energía y poesía visual. Un retrato exagerado y conmovedor de las múltiples formas que encontramos para no aburrirnos, incluso cuando el mundo parece detenerse.

