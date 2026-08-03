Ideal para maratonear: la serie romántica de Disney+ que redefine las relaciones modernas + Agregar ámbito en









Esta producción nacida en Brasil cuenta la historia de un amor inesperado que da vuelta la vida de sus protagonistas.

Disney tiene la mejor serie para los fanáticos del "Friends to Lovers". Gentileza - Disney+

La plataforma de Disney + sigue sumando contenidos atrapantes a su catálogo y ahora, entre las propuestas más aclamadas, aparece una serie brasileña que construye una historia de amor basada en las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, los afectos personales y como afecta el paso del tiempo en los vínculos.

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Con una temporada de 10 episodios, esta producción presenta personajes de todo tipo que atraviesan momentos de humor, drama y romance, mientras que a la vez explora cómo una amistad puede transformarse por completo cuando los sentimientos empiezan a cambiar.

Esta serie de Disney se volvió furor en tan solo unos días. Gentileza - Disney+ De qué trata Bia y Víctor: Amor de mi vida La historia sigue a Bia y Víctor, dos amigos que tienen un vínculo muy fuerte desde hace años. Ambos encuentran en esa relación un refugio frente a los problemas del día a día, aunque sus vidas sentimentales van por caminos muy diferentes.

Después de varias experiencias frustrantes, Bia perdió la confianza en las relaciones estables. Ahora, enfrenta nuevas citas con escepticismo y evita ilusionarse. Por su parte, Víctor sigue atrapado en una relación que dejó de hacerlo feliz, pero no consigue reunir el valor suficiente para cambiar su realidad.

Mientras cada uno intenta resolver sus propios conflictos, ambos descubren que la persona que siempre estuvo a su lado empieza a ocupar un lugar diferente. Eso afecta su amistad construida durante años y los hace preguntarse si es que vale la pena poner en riesgo un vínculo tan sólido para intentar vivir una historia de amor.

La serie desarrolla recorre distintas etapas de sus vidas para entender cómo es que evolucionó la relación entre ambos y por qué ese lazo logró mantenerse firme pese al paso del tiempo. Filmada entre Río de Janeiro y Brasilia, la serie consiguió captar al público y tan solo unos unos días después de su lanzamiento, Disney+ informó que se había convertido en el estreno brasileño más exitoso de la plataforma durante 2024. Disney+: tráiler de Bia y Víctor: Amor de mi vida Disney+: elenco de Bia y Víctor: Amor de mi vida Bruna Marquezine como Bia Martins

Sérgio Malheiros como Víctor Ferreira

Agda Couto como Érika

Pâmela Morais como Helena

Danilo Mesquita como Marcelo Duarte

Sophia Abrahão como Giselle Lopes

Malu Rodrigues como Luiza Nunes

Rayssa Bratillieri como Paula

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