Lollapalooza Chicago 2026: cómo y por dónde ver en vivo el festival de música

Una experiencia colosal con más de 170 artistas repartidos en ocho escenarios en simultáneo. Del 30 julio al 2 de agosto.

Con el horizonte de rascacielos de fondo y el lago Michigan como testigo, el emblemático Grant Park se prepara para transformarse una vez más en el corazón pulsante de la música en vivo con la llegada del Lollapalooza Chicago 2026 , que se celebrará desde hoy jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto.

Siendo una experiencia colosal con más de 170 artistas repartidos en ocho escenarios en simultáneo, la edición madre del festival no solo marca el pulso de la industria, sino que funciona como oráculo anticipando las tendencias y los shows que recorrerán el mundo en los meses siguientes.

En esta nueva edición, el line-up funciona como una verdadera radiografía de la cultura global contemporánea con una selección de artistas que dominan la cultura pop: Charli XCX, Tate McRae, Lorde, JENNIE (haciendo historia desde el K-pop), las leyendas del rock alternativo The Smashing Pumpkins y The XX , junto a la energía de John Summit y Olivia Dean .

A ellos se les suman talentos imprescindibles como Zara Larsson, Lil Uzi Vert, The Neighbourhood, Yungblud, Ethel Cain y Empire of the Sun , asegurando cuatro jornadas llenas de diversidad y potencia. Desde el pop de vanguardia y el hip-hop, hasta el rock y la electrónica, la propuesta artística vuelve a ser un muestrario vibrante de la música actual.

Con cientos de miles de espectadores listos para vibrar con el imponente skyline de Chicago de fondo, instalaciones artísticas de primer nivel y la legendaria gastronomía de Chow Town, el festival es una verdadera celebración de la cultura contemporánea que continúa redefiniendo lo que significa la música en vivo.

Cómo ver el festival Lollapalooza Chicago 2026 desde Argentina

Uno de los festivales más importantes a nivel mundial estará disponible para ver a través de streaming. En este caso la plataforma encargada de transmitir el evento es Disney+, la cual se une a la cobertura en directo de Hulu, su plataforma hermana. Desde este año, los festivales de música estadounidenses Bonnaroo, Lollapalooza y Austin City Limits pueden verse en nuestra región.

Lollapalooza Argentina 2027 y cómo conseguir las entradas

Mientras todas las miradas se posan sobre Chicago, en el sur del continente el fervor sigue intacto.

Con fechas confirmadas para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, Lollapalooza Argentina ya comienza a escribir los primeros capítulos de lo que será su histórica décima segunda edición. Los tickets a la venta para #LOLLAAR están disponibles únicamente desde allaccess.com.ar y se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés con Santander Visa.