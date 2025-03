Detuvieron al cantante de cumbia Perro Primo: "¿No saben quién soy?"

Sumado a ello, se le incautó una bolsa con marihuana, al igual que a la joven que lo acompañaba.

Perro Primo, de 30 años, es uno de los referentes del estilo cumbia 420, junto a L-Gante, y ambos se convirtieron en las figuras más destacadas de la música urbana. "Creamos un estilo de música y la gente se preguntaba qué era. No sabíamos qué responder porque eran varios estilos mezclados. Entonces decidimos buscarle un nombre, registrarlo, y así quedó: Cumbia 420, que significa cumbia y weed, marihuana", dijo en un reportaje.

El escándalo reciente en Pinamar

A principios de este año el músico protagonizó otro episodio polémico, cuando aterrizó con un helicóptero en una playa de Pinamar, sin la autorización correspondiente. Posteriormente, el artista de RKT pidió disculpas luego de que el caso tome relevancia debido a que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANA) informara que el piloto fue inhabilitado y se le labrara una infracción.

"No sabía que el piloto iba a bajar, nunca fue mi intención meterme en un problema", sostuvo el artista del género de música de 420.

El concierto al que iba a asistir era privado, y relató que en el armado del evento "se prendieron unas agencias de autos y un boliche para darle rosca", pero que en ningún momento planearon "bajar en el helicóptero".

"Creo que fueron los chicos de la agencia que estaban con el evento, siempre desde el lado de la buena onda para hacer el show", se desligó en una entrevista.

En ese aspecto, la ANAC explicó que la medida contra el piloto es por "poner en riesgo la seguridad de las personas presentes en el lugar".

Frente al polémico escenario protagonizado, Perro Primo expresó: "Nunca fue mi intención meterme en un problema u ofender a alguien. En ese caso, pido perdón de corazón".

Al ser consultado de si cree que en algún momento de la maniobra pusieron en peligro a terceros, respondió: "Yo creo que no, porque, estando ahí, es como un desierto eso, no una ciudad. Es todo arena. No sé si el piloto tuvo un desperfecto, porque no lo conozco, pero abajo estaba todo desocupado".

Sin embargo, en las imágenes viralizadas se observa que al momento en el que el helicóptero descendió, la zona de "La Olla" estaba repleta de turistas y vecinos.

Por último, también se solidarizó con el piloto, quien sufrió severas infracciones: "Me disculpo también con él, me siento mal porque es un chico que no conozco, tuvo un problemón y es su trabajo".