Die Toten Hosen confirmó sus último shows en la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Bajo el lema "Fútbol Asado Vino y Adiós Amigos", la banda de punk alemana regresa al país para sus últimos shows.

Los Die Toten Hosen se despiden de Argentina. Octubre de 2026 será sin dudas una mes memorable, la cita para el público de Buenos Aires será el 10 de ese mes en el Movistar Arena .

Al despliegue de energía que solo ellos saben brindar, se le sumará la pasión única de un país que los adoptó de brazos y corazones abiertos desde aquel primer show en Buenos Aires en 1992. Tras 16 visitas con mas de 45 shows en 12 ciudades diferentes y mas de 12000kms recorridos, llegó el momento de decir Adiós Amigos! Es ahora o nunca! No te podes quedar afuera!

Entradas a la venta a partir del viernes 14 de noviembre a las 10:00am en https://www.movistararena.com.ar

Es muy especial para nosotros hacer este anuncio. Despedirnos de Uds. nos genera sentimientos encontrados pero muy profundos.

Hace muchos años ya que tocamos, y muchos sucesos de los últimos años nos han recordado que nada dura para siempre. Creemos que es mejor ir retirándose poco a poco, estando aún en plena forma.

Al poner todo esto en consideración -a 33 años de nuestro primer concierto en Argentina- decidimos que es hora de tener una despedida tal cual Uds. la merecen y tal como nosotros mismos la queremos. Estamos convencidos que es mejor decir adiós ahora, pudiendo hacerlo de la manera adecuada, con una serie de últimos shows a la altura de nuestra relación con tan querido país.

En 1992 empezó una historia de amor única para nosotros con Argentina. Desde entonces tocamos en todos los lugares y situaciones posibles: salas pequeñas y grandes, livings de fans y en las calles, festivales (incluso montamos uno propio) y también con los Ramones en River, conciertos extenuantemente largos (que no queríamos que terminaran jamás) y el mas corto de nuestra carrera (duró 30 segundos!). Lo hicimos en los cuatro puntos cardinales, de Salta a Bariloche y de Mar del Plata a Mendoza.

Para nosotros, Argentina no es solamente sinónimo de conciertos salvajes, sino de algo mucho mas allá de lo musical. Los recuerdos son como una montaña rusa de emociones que fue creciendo a lo largo de los años.

Muchos de Uds. nos acompañan desde los comienzos. Tantos otros se fueron sumando con el correr del tiempo. Siempre le dieron la bienvenida a nuestros amigos alemanes cada vez que visitaron Argentina, tal como nosotros lo hicimos con muchos de Uds. cuando pudieron venir a vernos a Alemania. Trajimos bandas alemanas amigas a compartir nuestras giras en Argentina, y llevamos bandas argentinas a abrir nuestros conciertos en Alemania. Nos recibieron y los recibimos de brazos abiertos en cada encuentro. Hicimos amigas y amigos de por vida y recibimos muchísima inspiración constante tanto de las bandas como de la gente en su país.

Estamos extremadamente agradecidos por tanto cariño y muy emocionados de estas experiencias y aventuras tan únicas y extraordinarias.

Por esto vamos a despedirnos de Argentina con tres últimos conciertos.

Como cierre elegimos “Movistar Arena” en Buenos Aires para una última explosión de emociones, tanto arriba como abajo del escenario.

Siempre hemos disfrutado mucho de viajar por los cielos y la tierra argentina. Por eso primero haremos dos últimas paradas en el interior del país, donde la atmósfera de clubes mas pequeños es tan especial: volveremos a Tandil (la última ciudad que visitamos, en 2022) y también a Rosario, la de aquella primera salida fuera de Buenos Aires en 1997.

Falta aún un año. Esperamos que nos puedan acompañar en estos shows con su pasión y calor habitual. Serán también días de encuentros, fraternidad y amistad. Y de fútbol, asado y vino!

Hagamos de nuestra última visita, la más memorable y ruidosa de todas!

Una vez mas, GRACIAS!

Un fuerte abrazo,

Andi, Breiti, Campino, Kuddel y Vom (Los Hosen)"

Más shows en Argentina de Die Toten Hosen

Lunes 5.10.2026, Club Unión y Progreso, TANDIL

Entradas en venta en https://www.todopass.com.ar desde el Sábado 15.11.2025, 10:00am

Miércoles 7.10.2026, Bioceres Arena, ROSARIO

Entradas en venta en https://entradaplay.com desde el Sábado 15.11.2025, 10:00am