Soundgarden, Cyndi Lauper, The White Stripes y más fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll

Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker y Outkast completan la categoría de intérpretes; mientras tanto, Salt-N-Pepa y Warren Zevon fueron galardonados con el premio a la influencia musical.

Bad Company , Chubby Checker , Cyndi Lauper , Joe Cocker , Outkast , Salt-N-Pepa , Soundgarden , The White Stripes , Warren Zevon y varios otros artistas musicales han sido oficialmente incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La clase de 2025 fue celebrada en la 40.ª ceremonia anual de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Teatro Peacock de Los Ángeles el sábado por la noche. El evento repleto de estrellas reunió a talentos musicales de varias generaciones para celebrar a los homenajeados.

Bad Company, Chubby Checker, Cyndi Lauper, Joe Cocker, Outkast, Soundgarden y The White Stripes conformaron la categoría de intérpretes de los artistas incorporados esa noche, mientras que Salt-N-Pepa y Warren Zevon fueron homenajeados con el premio a la influencia musical.

Con la excepción de Checker, quien fue incorporado a través de un homenaje en video de un concierto en vivo, todos los artistas tuvieron una sección dedicada a sus actuaciones, llena de los mejores artistas musicales de hoy y de años anteriores.

La velada comenzó con un tributo al fallecido Sly Stone, con la participación de Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Questlove, Leon Thomas, Beck, Maxwell y Flea de los Red Hot Chili Peppers . Más tarde, Elton John lideró un tributo al fallecido miembro de los Beach Boys, Brian Wilson, y la ceremonia mostró un video tributo a Ozzy Osbourne.

Caroly Kaye, Nicky Hopkins y Thom Bell fueron homenajeados con el premio a la excelencia musical. El productor y veterano de Warner Records, Lenny Waronker, recibió el premio Ahmet Ertegun de la noche.

Jack White subió al escenario para aceptar el honor en nombre del icónico dúo de rock, The White Stripes. Meg White, quien se ha mantenido alejada del foco público desde la última actuación del grupo en 2009, no asistió, pero Jack White transmitió el cariño y la gratitud de la baterista al público. "Ella me ayudó a escribir todo esto", dijo a la multitud refiriéndose a su compañera de banda. "Le envié estas cosas y ella las revisó para mí; también hizo muchas correcciones de puntuación. Es realmente buena en eso".

White no participó en la actuación de homenaje del grupo. Olivia Rodrigo y Feist interpretaron la canción del dúo, "We're Going to Be Friends". Mientras tanto, el dúo de rock Twenty One Pilots hizo una versión del icónico tema del grupo, "Seven Nation Army".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rockhall/status/1987403082813350187&partner=&hide_thread=false .@oliviarodrigo and @FeistMusic joined forces for this beautiful cover of "We're Going to Be Friends" to honor The White Stripes' Rock Hall induction.#RockHall2025 pic.twitter.com/eqh8CELIkz — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) November 9, 2025

Outkast, compuesto por André 3000 y Big Boi, fue presentado por Donald Glover y subió al escenario a casi todos sus colaboradores y confidentes presentes para celebrar el honor.

Jim Carrey presentó a Soundgarden, invitando a la hija mayor del fallecido Chris Cornell, Lily Cornell Silver, a hablar sobre su padre y presentar una actuación de sus excompañeros de Soundgarden, incluido el miembro original Hiro Yamamoto, con Taylor Momsen y Brandi Carlisle cantando. La hija menor de Cornell, Toni Cornell, también interpretó una versión de “Fell on Black Days”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rockhall/status/1987380151387308388&partner=&hide_thread=false "Long live @chriscornell and long live @Soundgarden" — Jim Carrey delivers a heartfelt tribute as he inducts Soundgarden into the Rock & Roll Hall of Fame.



Tune in NOW on @DisneyPlus to watch the 2025 Rock & Roll of Fame Induction Ceremony.#RockHall2025 pic.twitter.com/mcAeFMQ7bZ — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) November 9, 2025

Chappell Roan presentó a Lauper en el Salón de la Fama del Rock & Roll, subiendo al escenario con un atuendo extravagante apropiado para un homenaje a Lauper.

Más tarde, Lauper se unió a la cantante británica Raye para cantar su clásico, “Time After Time”, y la cantante de pop-rock Avril Lavigne y sus compañeras homenajeadas, Salt-N-Peppa, para “Girls Just Wanna Have Fun”.

En su discurso, Lauper destacó las contribuciones de las mujeres que la precedieron y que hicieron posible que fuera la música que es hoy.

David Letterman y Missy Elliot hicieron apariciones, presentando a Zevon y Salt-N-Pepa, respectivamente. Letterman incluso sacó la guitarra que Zevon le dio antes de fallecer para usarla durante la actuación de homenaje.