Miranda! suma un tercer show en Ferro: cómo y dónde conseguir las entradas

Miranda! se prepara para despedir el año con tres noches explosivas de pop el 22 y 23 de noviembre y 20 de diciembre en Buenos Aires, siendo este el último show del año.

El furor no se detiene: por alta demanda, Miranda! confirmó una nueva fecha en Estadio Ferro el 20 de diciembre. Será el cierre de año ideal para un 2025 extraordinario donde lanzaron su álbum Nuevo Hotel Miranda!, participaron como coaches en La Voz Argentina y giraron por todo el mundo llevando sus clásicos y nuevas canciones.

Como si esto fuera poco, en este fin de semana de anuncios, la banda siguió marcando tendencia: DUA LIPA eligió “Tu Misterioso Alguien” para encender el Monumental en su segundo show en River y generó grandes repercusiones en todas las redes sociales y en los medios.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para el nuevo show de Miranda! en Ferro Preventa Galicia Visa Crédito: desde hoy lunes 10/11 a las 11am. Venta general: al agotar los 2.000 cupos o pasadas las 24hs de la Preventa. Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Crédito a través de MODO. Las entradas se consiguen en mirandaenvivo.com

feed1 El estreno mundial en vivo del Nuevo Hotel Miranda! fue el pasado sábado 8 de noviembre en Santiago de Chile donde por primera vez se presentaron en un estadio de futbol completamente agotado -Claro Arena de Santiago - y Miranda! volvió a hacer historia.

Con un vestuario renovado, un espectáculo de gran despliegue escénico, coreografías, visuales impactantes y mucho pop del mejor, abrieron oficialmente las puertas del mágico universo electropop en una noche consagratoria que reafirmó su poder de convocatoria en toda latinoamérica y el lazo inquebrantable que el duo mantiene con su público chileno. Además, Young Cister se sumó como invitado sorpresa al escenario para interpretar juntos su canción “Una Loca Historia de Amor”, la cual forma parte del Nuevo Hotel Miranda!.

Ahora Miranda! se prepara para despedir el año con tres noches explosivas de pop el 22 y 23 de noviembre y 20 de diciembre en Buenos Aires, siendo este el último show del año.

