Premios Grammy 2026: celebración nacional por los argentinos nominados

Los nominados a los próximos Premios Grammy fueron revelados este viernes 7 de noviembre en una transmisión en vivo desde la página oficial de los premios. Además de figuras internacionales destacadas, también figuran artistas argentinos como posibles ganadores.
Cabe destacar que, de acuerdo con CNN, la premiación reconoce lo mejor de la música lanzada dentro del período que va del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025.
Premios Grammy 2026: quiénes son los artistas argentinos nominados
Entre los artistas nacionales del momento destacados para los galardones, figuran la rosarina Nicki Nicole y el trapero Trueno para "Mejor Álbum de Música Urbana", por sus discos NAIKI y Eub Deluxe, respectivamente.
Embed - @nicki.nicole on Instagram: "NAIKI NOMINADO A LOS GRAMMYS @recordingacademy todo es llorar y reír llorar y reír gracias @tatool_ por hacer música conmigo Gracias a ustedes y a nadie más que ustedes por siempre acompañarme, en cada show, en cada canción y en cada álbum, por dejarme ser parte de sus vidas con mi música y por sobre toda las cosas gracias por el amor y la luz que siempre me dan, no alcanzarían los tiempos para devolverles una pizca de lo que me hacen sentir. Los amo"
Nicki compartió emocionada su reacción al enterarse, con un sentido carrusel en Instagram. "Todo es llorar y reír", señaló con felicidad y agradeció a su fandom "por siempre acompañarme, en cada show, en cada canción y en cada álbum, por dejarme ser parte de sus vidas".
Por su lado, Páez expresó su alegría con un posteo en Instagram en el que compartió la placa de los Grammys con el recuadro rosa con las inscripciones de su nominación y mencionando el rótulo de su nominación.
Llegan los Premios Grammy 2026
Para esta edición de los premios, la Recording Academy incorporó dos nuevas categorías:
- Best Album Cover (Mejor Portada de Álbum)
- Best Traditional Country Album (Mejor Álbum Country Tradicional).
Por su lado, la categoría antes conocida como Best Country Album ahora pasará a llamarse Best Contemporary Country Album (Mejor Álbum Country Contemporáneo).
Embed - Fito Paez on Instagram: "Nominated for Best Latin Rock or Alternative Album at the @recordingacademy Grammys. ———————————————————————— Nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo. #GRAMMYS"
Entre las demás nominaciones destacadas se mencionan a los siguientes artistas:
Grabación del Año (Record of the Year)
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
Álbum del Año (Album of the Year)
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año (Song of the Year)
- “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Golden” [de KPop Demon Hunters] – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
