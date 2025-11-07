"Lux" el nuevo disco de Rosalía ya está disponible y una de las canciones fue coescrita con un miembro de Daft Punk







Rosaía tinen nuevo disco con grandes colaboradores e invitados.

"Lux" el cuarto álbum de estudio de Rosalía, y la esperada continuación de "Motomami" de 2022, ya está disponible. Entre las novedades del nuevo material, Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk coescribió una canción.

A principios de esta semana, los fans comenzaron a especular que Homem-Christo, uno de los integrantes de Daft Punk, podría estar involucrado, después de que el álbum se filtrara dos días antes de la fecha de lanzamiento prevista.

Ahora se ha confirmado que el músico y productor francés ayudó a trabajar en "Reliquia", la segunda canción de la lista de temas, y figura como “compositor y letrista” del material original.

En la canción, Rosalía canta en español, acompañada por instrumentales de inspiración clásica. “Yo, que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma/ Crecí y aprendí la desvergüenza cerca de Barcelona/ Perdí mi lengua en París, mi tiempo en Los Ángeles/ Mis tacones en Milán, mi sonrisa en el Reino Unido ”, canta.

"Lux" se anunció el mes pasado y se presentó con el sencillo principal "Berghain", en el que Rosalía colaboró con Björk e Yves Tumor. La cantante y compositora española ya había trabajado con Björk en 2023 en el dueto 'Oral' . En cuanto a Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter anunciaron recientemente una reedición por el 20 aniversario de 'Human After All Remixes' , y se desenterraron imágenes de ellos actuando con Phoenix en el Madison Square Garden en 2010 .

