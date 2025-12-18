"Digger": la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise presentó su primer adelanto + Seguir en









Descrita como una “comedia de proporciones catastróficas”, la cinta presentó un primer adelanto de unos 60 segundos de duración.

Sin revelar mucho, la nueva cinta de Tom Cruise presentó su primer adelanto.

Digger, ese es el título de la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, que originalmente tenía el título provisional de “Judy”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Descrita como una “comedia de proporciones catastróficas”, la cinta presentó un primer adelanto de unos 60 segundos de duración.

Digger adelanto película tom cruise Qué se sabe de Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise Más allá de las imágenes se sabe que Cruise lidera un elenco de actores descomunal, que incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

Iñárritu ha descrito a la película como “un nuevo tipo de película” y ha afirmado que Cruise “sorprenderá al mundo” con su actuación, lo que inevitablemente ha llevado a especular que esta podría ser la mejor oportunidad del actor de ganar su primer Oscar como actor.

La película fue filmada en 35 mm VistaVision por Emmanuel Lubezki, tres veces ganador del Oscar. Iñárritu coescribió el guion en 2023 con sus colaboradores de larga data, el argentino Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris —ambos de Birdman— y la guionista Sabina Berman.

Esta nueva película marca el regreso de Iñárritu a la dirección tras Bardo, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia de 2022 con críticas mixtas. Su aclamada filmografía incluye Birdman, El renacido, Amores perros, 21 gramos y Babel. La película llegará a los en 2 de octubre de 2026 a través de Warner Bros Pictures.

Temas Películas