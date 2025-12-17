La película de Netflix para ver con amigas que te hará viajar en el tiempo y te llenará de nostalgia + Seguir en









Un verdadero clásico de los 2000 para revivir o ver por primera vez ya está disponible en la plataforma de la N Roja.

La película del 2006 ya está disponible en Netflix. Imagen: Netflix

Así como Netflix renueva constantemente su catálogo con películas y series nuevas, también apuesta por sumar títulos que marcaron a toda una generación. Estas incorporaciones permiten volver a historias que despertaron risas, emociones y recuerdos, ideales para compartir en una maratón relajada.

Entre esos regresos nostálgicos aparece una comedia juvenil que fue furor a mediados de los 2000 y que hoy vuelve a conquistar al público. Se trata de una opción perfecta para ver con amigas y revivir una época muy particular: Mi amiga la sirena, película estrenada en 2006.

Mi amiga la sirena Un verdadero clásico de drama adolescente para revivir en Netflix. Imagen: TMDB De qué trata Mi amiga la sirena, el estreno de Netflix La historia sigue a Claire, una adolescente que lleva una vida tranquila hasta que su rutina cambia por completo al conocer a una misteriosa chica llamada Aquamarine. Pronto descubre que no se trata de una joven común, sino de una sirena que escapó del océano con un objetivo muy especial.

Aquamarine tiene poco tiempo para demostrar que el amor verdadero existe y así evitar un matrimonio arreglado que no desea. En ese proceso, Claire y su mejor amiga Hailey deciden ayudarla, involucrándose en situaciones divertidas, enredos románticos y aprendizajes sobre la amistad.

A lo largo de la película, la trama combina fantasía, humor y emociones propias de la adolescencia, dejando un mensaje sobre la importancia de la lealtad, los vínculos sinceros y el valor de crecer junto a quienes están siempre a nuestro lado.

JoJo

Sara Paxton

Jake McDorman

Arielle Kebbel

