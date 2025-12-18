Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Giorgia Meloni le pidió "paciencia" a Lula da Silva + Seguir en









El consenso entra en una etapa final cargada de tensiones por el rechazo de sectores agrícolas europeos. Francia e Italia son los países más críticos mientras el mandatario "verá qué hacer".

El pedido de Meloni fue informado por el propio Da Silva este jueves. Ansa

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se encuentra con varias tensiones en su etapa final, antes de su potencial firma para el 20 de diciembre en Brasil. En las últimas horas, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni le pidió "paciencia" al mandatario Lula da Silva para postergar momentáneamente el ansiado sello mientras el punto de discusión es el capítulo agrícola.





La fuerte resistencia de los sectores rurales europeos al acuerdo, quienes denuncian perjuicios si la firma avanza, derivó este jueves en "un tractorazo" en las calles de Bruselas, con cortes, disturbios y pirotecnia.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Giorgia Meloni le pidió "paciencia" a Lula da Silva para la firma El pedido de Meloni fue informado por el propio Da Silva este jueves, cuando expresó: "Me pidió que si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo", en referencia a un llamado telefónico con la italiana. El brasileño añadió que llevará el pedido al Mercosur para "que se decida qué hacer".

Así, se postergaría momentáneamente la firma. En esa línea, existe una gran presión de algunos legisladores europeos, sobre todo de Italia y Francia, para que el entendimiento no avance. El reclamo central de estos sectores es por controles más estrictos sobre las importaciones de productos agrícolas.

lula da silva ONU asamblea 2025 "Si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia firmaría", informó Da Silva. Captura (Streaming ONU) Acuerdo Unión Europea-Mercosur: tractorazo, incidentes y manifestaciones contra el tratado de libre comercio Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur entraron en una recta final que acrecienta las tensiones políticas y sociales en el corazón de Europa. En la previa de la potencial firma - estipulada para el 20 de diciembre en Brasil, agricultores y ganaderos europeos protagonizaron una protesta de alto voltaje en Bruselas, coincidente con la cumbre de líderes de la UE.

En detalle, se realizó un "tractorazo", se cortaron calles, arrojaron papas y huevos y se disparó pirotecnia, lo que derivó en la intervención policial con gases lacrimógenos y cañones de agua. El eje del reclamo es el rechazo al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que avanza hacia su posible firma y genera una fuerte resistencia en sectores rurales europeos - sobre todo Francia e Italia - preocupados por el impacto que podría tener sobre su competitividad y sus ingresos. A la vez, en varios gobiernos crece el temor de que el pacto alimente el avance de fuerzas de ultraderecha que capitalizan el descontento del agro.