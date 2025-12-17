El Señor de los Anillos vuelve a los cines en 2026: dónde podrá verse la trilogía + Seguir en









La saga dirigida por Peter Jackson celebrará sus 25 años de estreno con funciones especiales remasterizadas y versiones extendidas.

El universo se expandirá con una nueva película centrada en Gollum, producida por el equipo original. Warner Bros.

Pocas sagas lograron trascender el paso del tiempo como "El Señor de los Anillos". Más de dos décadas después de su estreno original, la trilogía dirigida por Peter Jackson sigue marcando a generaciones de espectadores que descubrieron en esas películas una historia difícil de igualar.

Y, en un escenario donde los reestrenos son una forma de volver a conectar al público con grandes clásicos, su aniversario es la excusa perfecta para revivir la trama de Frodo, Aragorn, Gandalf y la Tierra Media en la pantalla grande. A continuación, conocé los detalles.

El señor de los anillos gandalf y frodo El Señor de los Anillos se proyectará por su aniversario Su vuelta a los cines está vinculada a la celebración de los 25 años del debut de "La Comunidad del Anillo", la película que inició la trilogía en 2001. El reestreno permitirá ver nuevamente las tres entregas en versiones remasterizadas en 4K y con los cortes extendidos.

Por el momento, las proyecciones confirmadas tendrán lugar en Estados Unidos y Canadá, con funciones especiales pensadas para el público que quiera revivir la saga en la pantalla grande. También existe la posibilidad de que lleguen a México, aunque todavía no hay un anuncio oficial que lo confirme.

En el caso de Argentina, hasta ahora no se informaron fechas ni salas que vayan a sumarse a la celebración. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, no se descarta que haya novedades más adelante, pero por el momento no hay información concreta sobre su llegada al país.

El señor de los anillos.jpg Warner Bros. ‘La caza de Gollum’, la novedad para los fans de Tolkien Mientras la trilogía vuelve a los cines, el universo de "El Señor de los Anillos" se prepara para un nuevo proyecto: "La caza de Gollum". Prevista para diciembre de 2027, esta nueva película funcionará como una historia previa y se centrará en Aragorn. Nuestro protagonista deberá seguir una misión encomendada por Gandalf: localizar y capturar a Gollum antes de que las fuerzas de Sauron logren obtener información crucial sobre el Anillo Único. Así, la historia explorará un período poco desarrollado en los films originales, mostrando la persecución, el viaje y los peligros que rodean a la criatura. El señor de los anillos la caza de gollum.webp El proyecto contará con la producción de Peter Jackson y estará dirigido por Andy Serkis, quien además volverá a interpretar a Gollum.