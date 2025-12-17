Belén, la película de Dolores Fonzi, continúa en carrera de cara a los premios Oscar 2026

El film argentino fue incluido en la shortlist de 15 títulos que siguen en competencia en el rubro mejor película internacional, tras el primer recorte realizado por la Academia de Hollywood.

La producción dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi superó la primera instancia de selección y espera la definición de las nominaciones finales.

Belén, la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi , continúa su recorrido internacional y fue incluida en la lista corta de 15 títulos que siguen en competencia por una nominación al Oscar 2026 a la mejor película internacional .

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) dio a conocer este martes sus shortlists en once categorías, una instancia clave del proceso que reduce el universo de producciones elegibles. En el rubro de largometraje internacional, el recorte dejó 15 películas seleccionadas entre las 86 obras enviadas por distintos países .

Para esta categoría, la Academia considera largometrajes producidos fuera de Estados Unidos, con una duración superior a los 40 minutos y con diálogos mayoritariamente en un idioma distinto del inglés. En esta primera etapa, los miembros habilitados de la Academia -pertenecientes a todas las ramas- participan de la votación preliminar, siempre que cumplan con el requisito de visualización completa de las películas asignadas.

Las obras son distribuidas en grupos de votantes conformados de manera equilibrada, con criterios de diversidad geográfica y de género. Cada jurado debe ver la totalidad de los títulos de su grupo para que su voto tenga validez. Esa ronda se desarrolló entre el 9 y el 12 de diciembre.

Además del rubro internacional, la Academia también publicó las shortlists en otras categorías técnicas y artísticas, como efectos visuales , donde volvió a destacarse el trabajo de Pablo Helman , supervisor argentino que participó en Wicked: Por siempre, producción que superó esta instancia sin dificultades.

Lo que viene en el calendario

Concluida esta etapa, resta esperar al 22 de enero de 2026, fecha en la que la Academia anunciará oficialmente las nominaciones definitivas, con cinco candidatas por categoría. La 98ª ceremonia de los premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

La presencia de Belén en la shortlist refuerza las expectativas del cine nacional. En las últimas dos ocasiones en que una producción argentina alcanzó esta instancia -Relatos salvajes y Argentina, 1985- el recorrido continuó hasta la nominación final. Este antecedente es observado con atención por la industria local, que vuelve a tener representación en una de las categorías centrales del premio.

Las 15 películas preseleccionadas

Entre las producciones que suenan con fuerza en la carrera aparecen títulos reconocidos en los principales festivales del mundo, como Fue solo un accidente, del iraní Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes; Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, distinguida con el Grand Prix; y la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que obtuvo premios a mejor director y mejor actor en el mismo certamen.

Las producciones que continúan en carrera por una nominación al Oscar a mejor película internacional son: