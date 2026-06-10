Directores de Hollywood liderados por Christopher Nolan lograron un acuerdo tentativo con estudios y plataformas + Agregar ámbito en









Se trata un acuerdo preliminar en torno al convenio colectivo de trabajo que regirá los próximos cuatro años entre ambas partes.

Nolan lidera el sindicato de cineastas de Estados Unidos.

Tras casi un mes de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), liderados por Christopher Nolan, reveló ayer (martes 9 de junio) que llegaron a un acuerdo preliminar.

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El acuerdo, que se someterá a votación ante la junta directiva del sindicato y posteriormente ante sus casi 20.000 miembros, extiende el contrato de tres a cuatro años, tal como lo acordaron el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y el sindicato de actores tras sus propias negociaciones a principios de este año.

"El Sindicato de Directores de Cine (DGA) ha llegado a un acuerdo preliminar con la AMPTP para un nuevo convenio colectivo de cuatro años", declaró el sindicato en un comunicado publicado en línea el martes, casi tres semanas antes de que expire el contrato actual el 30 de junio. "La Junta Directiva Nacional del Sindicato se reunirá para revisar el acuerdo, tras lo cual se darán a conocer los detalles a todos los miembros para su ratificación. Como es nuestra práctica habitual, los detalles del acuerdo no se publicarán hasta que la Junta haya finalizado su revisión".

El comunicado de los estudios sobre el acuerdo preliminar con los directores "La AMPTP se complace en haber alcanzado un acuerdo preliminar con la DGA", declaró el martes la organización de estudios y plataformas de streaming. "Agradecemos el arduo trabajo y el compromiso de nuestros socios sindicales para lograr un acuerdo justo que contribuya al desarrollo de una industria del entretenimiento estable y exitosa".

Históricamente, el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) ha sido el más complaciente de los tres sindicatos que representan a los actores principales y, sin embargo, curiosamente, ha tenido un ciclo de negociación mucho más largo que el Sindicato de Trabajadores de Estados Unidos (WGA), que suele ser el más intransigente.

Aún no se han publicado los detalles del acuerdo, aunque sabemos que el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) se centró especialmente en el empleo. Se espera que el acuerdo se formalice una vez que los miembros de base lo ratifiquen.

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