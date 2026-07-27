A 10 años de su último show, Faith No More confirmó su regreso a los escenarios + Agregar ámbito en









La banda insinuó su próxima reunión con una publicación críptica en junio, y el 26 de julio confirmaron su breve gira con System of a Down.

La banda lidera por Mike Patton vuelve a tocar en vivo.

Faith No More volverá a los escenarios, esta vez de verdad, al parecer. Tras una serie de entrevistas poco prometedoras, Mike Patton y la banda han confirmado cuatro conciertos en Australia y Nueva Zelanda junto a System of a Down, sus primeras presentaciones en vivo desde 2016.

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Faith No More ha sido una banda impredecible desde que Patton se unió como cantante permanente en 1988, dando inicio a una era de grandes clásicos que duró más o menos hasta su primera separación en 1998. Una gira de reunión y un LP de grandes éxitos siguieron en 2009, y la banda tocó intermitentemente durante la década siguiente, lanzando su primer álbum en 18 años, Sol Invictus, en 2015, y reuniéndose con el ex cantante Chuck Mosley en 2016, un año antes de su muerte.

Faith No More y el regreso frustrado de 2020 El grupo tenían previsto reunirse de nuevo en 2020, pero lo cancelaron debido a la pandemia; reprogramaron fechas para 2021, pero las cancelaron, y Patton citó problemas de salud mental no especificados. Le siguió un segundo paréntesis, durante el cual a Patton le diagnosticaron agorafobia y empezó a beber en exceso. Reunió a su banda de grindcore Dead Cross para un álbum, compuso una canción para un videojuego de las Tortugas Ninja y continuó de gira con su banda Mr. Bungle. En febrero de este año, Patton se reunió con otro de sus grupos, Tomahawk, para su primer concierto en 13 años.

Patton no es el único miembro de Faith No More que ha opinado públicamente sobre la banda y su futuro. Bill Gould y Mike Bordin también ofrecieron valoraciones pesimistas en entrevistas el pasado abril. Más tarde ese año, el teclista Roddy Bottum preparó un álbum con Imperial Teen y publicó sus memorias, The Royal We, junto con una serie de lecturas provocadoras diseñadas para "combatir el racismo, la antitrans y la homofobia" de la era Trump, según declaró a Stevie Chick de The Guardian. Bottum afirmó posteriormente que Faith No More se encontraba en un "descanso semipermanente".

La banda insinuó su próxima reunión con una publicación críptica en junio, y el 26 de julio confirmaron su breve gira con System of a Down en una publicación conjunta en Instagram. Ambos grupos encabezarán cuatro conciertos en Australia y Nueva Zelanda en enero y febrero del próximo año. Por ahora, esas son todas las fechas, pero a juzgar por los comentarios en su publicación, hay mucha demanda para una gira más extensa.

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