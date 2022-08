Arctic Monkeys confirmó la salida de su nuevo disco

De acuerdo al comunicado de prensa, The Car “encuentra a Arctic Monkeys corriendo salvajemente en un nuevo y suntuoso paisaje musical y contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner”.

Entre las canciones que los fans encontrarán en este nuevo disco se destacan “Sculptures Of Anything Goes”, “Big Ideas”, “Body Paint”, “Jet Skis On The Moat” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am”. Este último track fue presentado oficialmente por los Arctic Monkeys en el show que dieron ayer en el festival Zurich Openair (Suiza).

https://twitter.com/ArcticMonkeys/status/1562396799599628289 The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

Turner brindó algunos detalles del nuevo álbum en diálogo con Big Issue y expresó: “En este disco, la ciencia ficción está fuera de la mesa. Hemos vuelto a la tierra. Creo que nos hemos acercado a una mejor versión de un sonido general más dinámico con este disco. Las cuerdas de este disco entran y salen de foco y eso fue un movimiento deliberado y espero que todo tenga su propio espacio. Hay un tiempo en el que la banda llega al frente y luego las cuerdas llegan al frente”.

Más adelante, el oriundo de Sheffield explicó que The Car es un trabajo que suena “más fuerte” y parece conectado con los comienzos de la banda en 2002, cuando seguían su propio instinto: “Tienes que seguir tus instintos de la misma manera que lo hiciste en primer lugar”.

Listado completo de temas de The Car el nuevo disco de Arctic Monkeys