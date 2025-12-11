Disney acusa a Google de usar inteligencia artificial para infringir derechos de autor a gran escala + Seguir en









El miércoles por la noche, los abogados de Disney enviaron una carta de cese y desistimiento a Google, exigiendo que detenga la supuesta infracción en sus sistemas de inteligencia artificial.

Enfrentamiento entre dos gigantes.

Mientras Disney se asocia con OpenAI, la casa del ratón Mickey acusó a Google de infringir derechos de autor a “gran escala” al utilizar modelos y servicios de Inteligencia Artificial para “explotar y distribuir comercialmente” imágenes y vídeos infractores.

“Google está infringiendo los derechos de autor de Disney a gran escala al copiar un gran corpus de obras protegidas por derechos de autor de Disney sin autorización para entrenar y desarrollar modelos y servicios de inteligencia artificial generativa (IA), y al utilizar modelos y servicios de IA para explotar y distribuir comercialmente copias de sus obras protegidas a los consumidores en violación de los derechos de autor de Disney”, indica la carta al asesor general de Google del bufete de abogados Jenner & Block en nombre de Disney.

La carta de Disney a Google Según la carta, reflejada en el portal Variety, Disney alega que los sistemas y servicios de inteligencia artificial de Google infringen las leyes de derechos de autor de personajes de Disney, como los de Frozen, El Rey León, Moana, La Sirenita, Deadpool, Guardianes de la Galaxia y Star Wars. En su carta, Disney incluyó ejemplos de imágenes que, según afirma, fueron generadas por mensajes de texto en las aplicaciones de inteligencia artificial de Google, incluyendo las de Darth Vader.

La carta de Disney a Google exige que Google “deje inmediatamente de copiar, exhibir públicamente, representar públicamente, distribuir y crear trabajos derivados de los personajes con derechos de autor de Disney” en “los resultados de los servicios de inteligencia artificial de Google, incluso a través de la aplicación móvil de YouTube, YouTube Shorts y YouTube”.

Además, Disney afirmó que Google debe "implementar de inmediato medidas tecnológicas efectivas dentro de los Servicios de IA de Google y, según sea necesario, el conjunto de productos y servicios de Google en los que están integrados los Servicios de IA de Google, para garantizar que ningún resultado futuro infrinja las obras de Disney".