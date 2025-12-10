La nueva serie de Disney donde el camino hacia la verdad se convierte en un impactante problema + Seguir en









En un relato cargado de tensión, esta serie de Disney sigue a un protagonista que descubre que revelar información puede ser más riesgoso que ocultarla.

Una historia donde cada avance abre nuevas capas de misterio y transforma la búsqueda de pistas en un desafío que supera cualquier intuición. Foto: Disney

En un catálogo dominado por historias familiares, irrumpió una serie policial de Disney que se anima a mostrar el costo de perseguir la verdad. Con estética oscura, tensión constante y personajes quebrados, propone un thriller adulto que refleja la fascinación actual por los casos reales y el periodismo incómodo.

El interés creció al revelarse que su trama no solo recorre paisajes sombríos, sino que profundiza en las consecuencias de obsesionarse con descubrir lo que muchos prefieren ocultar. Las primeras críticas destacaron su estilo inquietante y la mirada profunda sobre los dilemas que enfrenta su protagonista.

Toda la verdad - 2 Ethan Hawke se adentra en un laberinto donde cada hallazgo altera el rumbo y convierte la búsqueda en un juego peligroso de revelaciones. Foto: Disney De qué trata Toda la verdad, la nueva serie de Disney La historia sigue a Lee Raybon, un librero de Tulsa que decide convertirse en periodista de investigación cuando descubre indicios de corrupción local. Su búsqueda por revelar secretos del poder lo lleva a complicarse con figuras influyentes y a poner en riesgo su seguridad.

En medio de esta pesquisa, Lee se obsesiona con un caso siniestro que involucra a la familia Washberg. Tras publicar una entrevista clave, un supuesto suicidio le confirma que ha tocado un punto sensible, abriendo un camino de tensión creciente.

A medida que avanza la trama, la serie explora cómo el protagonista lucha para no perder su rumbo mientras enfrenta presiones, amenazas y dudas internas. La historia combina drama, misterio y elementos de thriller, dando forma a un relato donde la verdad siempre tiene un precio.

Disney+: tráiler de Toda la verdad Embed - The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX Disney+: elenco de Toda la verdad Ethan Hawke

Keith David

Kyle MacLachlan

Kaniehtiio Horn

Ryan Kiera Armstrong

Jeanne Tripplehorn

Scott Shepherd

Tim Blake Nelson

Siena East

Cody Lightning

Killer Mike

Tracy Letts

Macon Blair

