En un catálogo dominado por historias familiares, irrumpió una serie policial de Disney que se anima a mostrar el costo de perseguir la verdad. Con estética oscura, tensión constante y personajes quebrados, propone un thriller adulto que refleja la fascinación actual por los casos reales y el periodismo incómodo.
La nueva serie de Disney donde el camino hacia la verdad se convierte en un impactante problema
En un relato cargado de tensión, esta serie de Disney sigue a un protagonista que descubre que revelar información puede ser más riesgoso que ocultarla.
-
La película de Disney que fue incomprendida en su estreno y hoy es reconocida como pionera del CGI
-
Disney insiste con una serie que ya está cancelada: la segunda oportunidad en la plataforma
El interés creció al revelarse que su trama no solo recorre paisajes sombríos, sino que profundiza en las consecuencias de obsesionarse con descubrir lo que muchos prefieren ocultar. Las primeras críticas destacaron su estilo inquietante y la mirada profunda sobre los dilemas que enfrenta su protagonista.
De qué trata Toda la verdad, la nueva serie de Disney
La historia sigue a Lee Raybon, un librero de Tulsa que decide convertirse en periodista de investigación cuando descubre indicios de corrupción local. Su búsqueda por revelar secretos del poder lo lleva a complicarse con figuras influyentes y a poner en riesgo su seguridad.
En medio de esta pesquisa, Lee se obsesiona con un caso siniestro que involucra a la familia Washberg. Tras publicar una entrevista clave, un supuesto suicidio le confirma que ha tocado un punto sensible, abriendo un camino de tensión creciente.
A medida que avanza la trama, la serie explora cómo el protagonista lucha para no perder su rumbo mientras enfrenta presiones, amenazas y dudas internas. La historia combina drama, misterio y elementos de thriller, dando forma a un relato donde la verdad siempre tiene un precio.
Disney+: tráiler de Toda la verdad
Disney+: elenco de Toda la verdad
-
Ethan Hawke
Keith David
Kyle MacLachlan
Kaniehtiio Horn
Ryan Kiera Armstrong
Jeanne Tripplehorn
Scott Shepherd
Tim Blake Nelson
Siena East
Cody Lightning
Killer Mike
Tracy Letts
Macon Blair
Dejá tu comentario