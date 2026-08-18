Disney y la cadena ABC demandan a organismo regulador en EEUU por amenazas a sus licencias de emisión + Agregar ámbito en









Donald Trump ha instado repetidas veces a las cadenas de televisión a retirar los programas de humor (como el caso de Jimmy Kimmel) o de noticias que no le gustan o que han sido críticos.

La demanda alega que la Administración está violando los derechos de libertad de expresión.

Disney y su filial ABC presentaron el martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC) para impedir una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras, alegando que el Gobierno del presidente Donald Trump está intentando castigar a la cadena por los contenidos que emite.

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Trump ha instado repetidas veces a las cadenas de televisión a retirar los programas de humor (como el caso de Jimmy Kimmel) o de noticias que no le gustan o que han sido críticos, presionando a la FCC en numerosas ocasiones para que revoque las licencias de ABC.

La demanda presentada por Disney y ABC En una demanda presentada ante la Corte de Distrito en Washington, Disney afirmó que la FCC está tratando de coaccionar y tomar represalias contra "una cadena que se niega a ceder ante las exigencias de la Administración".

Disney y ABC solicitaron al tribunal que dicte con rapidez una orden de restricción temporal que detenga el procedimiento de renovación de la licencia e impida a la FCC convocar una audiencia. La empresa señaló que el plazo de comentarios públicos finalizó a principios de mes y que la FCC podría actuar en cualquier momento.

La demanda alega que la Administración está violando los derechos de libertad de expresión de la empresa amparados por la Primera Enmienda.

"Una y otra vez, la Administración ha atacado la libertad de expresión de ABC; las noticias que informan sus periodistas y los puntos de vista que emiten los programas de su cadena", señala la demanda. El presidente de la FCC, Brendan Carr, que no hizo comentarios de inmediato el martes, ordenó las revisiones en abril, pese a que no estaba previsto que se examinaran las renovaciones de las licencias antes de octubre de 2028. La FCC no había ordenado una revisión anticipada en más de 50 años antes de abril.