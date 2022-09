Avatar: millonaria recaudación tras su vuelta a los cines

Anticipándose a la secuela The Way of Water, que se estrena en diciembre, Disney relanzó la epopeya original de ciencia ficción de James Cameron con resultados prometedores. La película generó u$s10 millones en Estados Unidos y u$s20,5 millones a nivel internacional durante el fin de semana, una gran participación para una película que se estrenó hace más de una década, incluso si esa película resulta ser el estreno mundial más taquillero de la historia. Con los regresos de este fin de semana, Avatar amplía su liderazgo como la película más grande de todos los tiempos con u$s2.85 mil millones en todo el mundo.