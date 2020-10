Disney avisará de la crueldad y maltrato en sus películas clásicas

"Este programa incluye descripciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora", se lee en el mensaje previo a las películas que dura aproximadamente 10 segundos.

Se trata, según fuentes de la compañía, de una forma de mantener informados a los usuarios sobre las insensibilidades culturales.

"En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo", continúa el mensaje.

"Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo", acota.

En un cambio que se adapta más a las posturas sociales actuales, la compañía de Mickey Mouse incluye en el mensaje el enlace a disney.com/StoriesMatter, donde se brinda información más detallada sobre los esfuerzos de la compañía para representar positivamente varias identidades, así como las razones por las que se incluyeron los avisos.

Otros de los filmes en los que comenzó a figurar el enlace son "Swiss Family Robinson" y "Lady and the Tramp", entre otros.

Un informe de ABC News precisó que, en el caso del filme "Los Aristogatos", uno de los gatos es representado como una caricatura racista de los pueblos del este de Asia, "con rasgos

estereotipados exagerados, como ojos rasgados y dientes de conejo".

Además, el gato "canta en un inglés con poco acento con la voz de un actor blanco y toca el piano con palillos". El enlace de Disney explicó que eso "refuerza el estereotipo del 'extranjero perpetuo', mientras que la película también presenta letras que se burlan del idioma y la cultura chinos".

La decisión de agregar el descargo de responsabilidad se produce después de que HBO Max eliminó brevemente el clásico filme "Gone With The Wind" ("Lo que el viento se llevó") durante el verano, solo para restaurarlo unas semanas más tarde con una introducción que detalla el contexto histórico de la película ganadora del Oscar y su tratamiento de la esclavitud.