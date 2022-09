Disney+ Day: estrenos sorpresas de BTS y Andor la nueva serie de Star Wars

BTS: permission to dance on stage – LA es una película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021 (27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre). La película incluye interpretaciones del grupo musical nominado a los Premios Grammy® de sus exitosos temas “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”. BTS, sigla de Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene (en español, “más allá de la escena”), es una boy band surcoreana que ha estado cautivando los corazones de millones de fans a nivel mundial desde su debut en junio de 2013.