Disney+ presenta el primer tráiler de Pinocho

Pinocho _ Tráiler Oficial Subtitulado

Además de Hanks, Ainsworth y Erivo, Pinocho también está protagonizada por Luke Evans, quien previamente interpretó a Gaston en la nueva versión de acción en vivo de La Bella y la Bestia de Disney, como el cochero que opera la siniestra Isla del Placer. Además, Joseph Gordon-Levitt le da voz al compañero de Pinocho y autodenominado “conciencia” Pepe Grillo, y Lorraine Bracco y Keegan-Michael Key brindan voces en off adicionales para la película.

Pinocho está dirigida por Robert Zemeckis, a partir de un guión escrito por él y Chris Weitz, quien produce con Andrew Milano. Erivo interpretará “When You Wish Upon A Star”, la emblemática canción de la película animada original, en la nueva versión.

Otras adaptaciones de Pinocho

Pinocho no es la única próxima película centrada en el famoso títere. A principios de este año, Lionsgate Entertainment lanzó “Pinocchio: A True Story”, una película animada protagonizada por Pauly Shore en el papel principal. Además, en diciembre, se espera que Netflix estrene una película animada en stop-motion de Pinocho protagonizada por Gregory Mann, Ewan McGregor y David Bradley, con Guillermo del Toro y Mark Gustafson como directores.

Otros próximos remakes de acción en vivo de las películas animadas de Disney incluyen el estreno en cines de La Sirenita, programado para el 26 de mayo de 2023, y Peter Pan & Wendy, que al igual que Pinocho será una exclusiva de Disney+.