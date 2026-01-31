Disponible en Disney +: la obra maestra de James Cameron que si o si tenés que ver + Seguir en









Ya se estrenó la segunda parte de una de las películas más vistas de la década pasada. Conocé de qué se trata.

La segunda parte de una de las películas más taquilleras de la historia. Imagen: Rolex

En Disney + hay producciones que se imponen como verdaderos eventos imperdibles, y entre las películas que dominan el interés del público está una que redefine el cine de aventura y ciencia ficción. Este título se convirtió en un fenómeno cultural en poco tiempo, manteniéndose en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos según los rankings de lo más visto en la plataforma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película que tenés que ver sí o sí en Disney+ es Avatar: El camino del agua, la ambiciosa secuela dirigida por James Cameron. Esta producción combina efectos revolucionarios, una historia emotiva y un universo expandido que cautivó tanto a la audiencia como a la crítica, y hoy sigue siendo uno de los grandes atractivos del catálogo.

Avatar: el camino del agua La saga dirigida por James Cameron ya tiene la segunda parte en la plataforma. Imagen: Disney + De qué trata Avatar: El camino del agua Avatar: El camino del agua se sitúa más de una década después de los eventos de la primera película, siguiendo a la familia Sully, Jake, Neytiri y sus hijos, mientras enfrentan nuevas amenazas y buscan protegerse de antiguos y renovados peligros. Ante el retorno de la RDA, la familia se ve obligada a buscar refugio entre los clanes acuáticos de Pandora.

La historia explora no solo las enormes batallas por la supervivencia, sino también la complejidad de los lazos familiares y la identidad en un mundo hostil. A través de espectaculares secuencias submarinas y paisajes exóticos, la película entrelaza acción, drama y una profunda conexión con la naturaleza del planeta que llaman hogar.

Disney+: tráiler de Avatar: El camino del agua Embed - AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA Tráiler Español Latino 2 (Nuevo, 2022) Disney+: elenco de Avatar: El camino del agua Sam Worthington (Jake Sully)

Zoe Saldaña (Neytiri)

Sigourney Weaver (Kiri)

Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch)

Kate Winslet (Ronal)

Temas Disney

Películas