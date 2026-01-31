Onlyfans analiza vender una participación mayoritaria de su negocio + Seguir en









La plataforma para adultos cuenta con una valuación de u$s5.500 millones, con u$s3.500 millones correspondientes a capital. En este escenario, analiza vender el 60% de sus acciones.

La plataforma de contenidos para adultos analiza la venta del 60% de sus acciones. Getty Images

OnlyFans, la plataforma global que enfocada en el contenido para adultos que establece un sistema de seguidores mediante suscripciones, evalúa la venta de una participación mayoritaria a la firma de inversión Architect Capital. De avanzar en la transacción, la operación valuaría a la compañía en u$s5.500 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De ese total, u$s3.500 millones corresponderían a capital y u$s2.000 millones a deuda. En ese esquema, Architect Capital se quedaría con cerca del 60% del negocio.

La oferta por una participación mayoritaria en las acciones de OnlyFans Según consignó el medio especializado techcrunch, las partes mantienen un acuerdo de exclusividad, lo que impide a la plataforma para adultos explorar alternativas con otros potenciales compradores durante un período aún no revelado. Tampoco trascendieron plazos concretos para el cierre.

The Wall Street Journal había anticipado la existencia de estas conversaciones. Esta, además, no es la primera vez que OnlyFans analiza un cambio de control. En 2024, el New York Post informó que Leonid Radvinsky, el multimillonario propietario de la plataforma, había iniciado contactos para desprenderse de su participación.

06-onlyfans-1200x670 La plataforma vendería el 60% de su capital. Más tarde, trascendió que Fenix International Ltd., la empresa matriz del sitio, mantenía negociaciones con un grupo inversor estadounidense encabezado por Forest Road Company, con sede en Los Ángeles. El desenlace de esas tratativas nunca se hizo público, aunque la fuente consultada señaló que, desde entonces, hubo varios interesados tras la decisión de vender una participación mayoritaria.

El potencial socio en esta nueva instancia, Architect Capital, es una firma relativamente joven: fue lanzada en 2021 como prestamista basado en activos, enfocada en otorgar financiamiento garantizado y en asociarse con startups en etapas tempranas. OnlyFans sostiene que no es una plataforma exclusiva de contenido para adultos, aunque la mayor parte de sus publicaciones apuntan a este sector. La compañía, de origen británico, fue fundada en 2016 por Tim Stokely, quien se desempeñó como CEO. En 2018, Stokely vendió una participación mayoritaria de Fenix International a Radvinsky. Desde entonces, la plataforma quedó envuelta en diversas controversias legales, incluidas demandas que la acusan de beneficiarse económicamente de material abusivo.

Temas OnlyFans