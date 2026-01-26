La película argentina que dividió al país ya está en Disney + y sigue dando que hablar + Seguir en









En Disney +, una película argentina arma un mosaico de personajes y deja al humor como disparador de charla en redes y sobremesas.

La película vuelve a circular fuerte y alimenta charlas sobre humor, costumbres y lo que cada uno ve en ese espejo. Freepik

Cuando una película elige la sátira para mirarnos al espejo, el efecto rara vez pasa desapercibido. En tiempos en los que las historias “en episodios” ganaron terreno en el cine y las plataformas, Disney + suma a su catálogo un título argentino que juega con ese formato y busca incomodar con humor.

En vez de apostar por un relato lineal, la propuesta se arma como una sucesión de situaciones que cambian de tono y de mundo. Ese vaivén, entre chistes filosos y observación social, suele partir aguas: hay quienes lo celebran como retrato y quienes lo sienten como provocación.

Homo Argentum Una película argentina vuelve a generar debate tras su llegada a Disney + y reaviva discusiones que parecían saldadas. Disney De qué trata Homo Argentum, la película de Guillermo Francella Homo Argentum está pensada como una antología: reúne dieciséis historias independientes, cada una con su propia lógica, su propio ritmo y un “qué pasaría si” distinto. La mirada de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat se apoya en el humor para empujar una crítica sobre gestos, costumbres y escenas reconocibles de la vida cotidiana.

El motor del proyecto es Guillermo Francella, que encarna a dieciséis personajes a lo largo de los relatos. La variedad se nota desde el tono y los roles que asume: entre el poder, la calle y la familia, la película cambia de piel todo el tiempo. Detrás de esa estructura hubo un trabajo más grande: el equipo desarrolló decenas de ideas y después recortó hasta llegar a la selección final.

Disney+: tráiler de Homo Argentum Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella Disney+: elenco de Homo Argentum Guillermo Francella

Eva de Dominici

Dalma Maradona

Migue Granados

Milo J

