High School Musical fue un clásico instantáneo de Disney + que marcó a toda una generación con su mezcla de música, baile y amistad, y tras 20 años desde su estreno sigue siendo una referencia del entretenimiento adolescente. La saga original de películas se convirtió en un fenómeno global, con temas icónicos y una enorme popularidad que traspasó pantallas en todo el mundo.
A 20 años de su estreno, la serie perfecta de Disney + para los que crecieron con High School Musical
Disney + cuenta con la serie ideal para revivir la nostalgia del musical que marcó a una generación.
Con la llegada de Disney+ nació High School Musical: El musical: la serie, una nueva propuesta que retoma esa energía y nostalgia desde una perspectiva contemporánea y la pone a disposición de los suscriptores de la plataforma, combinando elementos del pasado con historias frescas de adolescentes de hoy.
De qué trata High School Musical: El musical: La serie
Es una serie de drama musical inspirada en las famosas películas de High School Musical, creada por Tim Federle para Disney+. Ambientada en una versión ficticia de East High, la misma escuela donde se filmaron las originales, la historia sigue a un grupo de estudiantes que se entusiasman con montar una producción escolar de High School Musical: El musical, enfrentándose a audiciones, ensayos, rivalidades y romances mientras se preparan para el show.
A lo largo de las distintas temporadas la serie explora las vidas de estos jóvenes personajes, sus relaciones personales, sus sueños artísticos y los desafíos de trabajar juntos en un proyecto teatral que rinde homenaje a la saga que muchos crecimos viendo.
Disney+: tráiler de High School Musical: El musical: La serie
Disney+: elenco de High School Musical: El musical: La serie
- Joshua Bassett (Ricky Bowen)
- Olivia Rodrigo (Nini Salazar-Roberts)
- Matt Cornett (E. J. Caswell)
- Sofia Wylie (Gina Porter)
- Larry Saperstein (Big Red)
