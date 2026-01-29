A 20 años de su estreno, la serie perfecta de Disney + para los que crecieron con High School Musical + Seguir en









Disney + cuenta con la serie ideal para revivir la nostalgia del musical que marcó a una generación.

La serie inspirada en High School Musical que revivió el amor por la saga. Imagen: Disney+

High School Musical fue un clásico instantáneo de Disney + que marcó a toda una generación con su mezcla de música, baile y amistad, y tras 20 años desde su estreno sigue siendo una referencia del entretenimiento adolescente. La saga original de películas se convirtió en un fenómeno global, con temas icónicos y una enorme popularidad que traspasó pantallas en todo el mundo.

Con la llegada de Disney+ nació High School Musical: El musical: la serie, una nueva propuesta que retoma esa energía y nostalgia desde una perspectiva contemporánea y la pone a disposición de los suscriptores de la plataforma, combinando elementos del pasado con historias frescas de adolescentes de hoy.

High School Musical el musical la serie Un gran elenco y las mejores coreos para disfrutar y bailar con amigos. Imagen: Disney Latino De qué trata High School Musical: El musical: La serie Es una serie de drama musical inspirada en las famosas películas de High School Musical, creada por Tim Federle para Disney+. Ambientada en una versión ficticia de East High, la misma escuela donde se filmaron las originales, la historia sigue a un grupo de estudiantes que se entusiasman con montar una producción escolar de High School Musical: El musical, enfrentándose a audiciones, ensayos, rivalidades y romances mientras se preparan para el show.

A lo largo de las distintas temporadas la serie explora las vidas de estos jóvenes personajes, sus relaciones personales, sus sueños artísticos y los desafíos de trabajar juntos en un proyecto teatral que rinde homenaje a la saga que muchos crecimos viendo.

Disney+: tráiler de High School Musical: El musical: La serie Embed - High School Musical: El Musical: La Serie | Tráiler Oficial Doblado | Disney+ Disney+: elenco de High School Musical: El musical: La serie Joshua Bassett (Ricky Bowen)

Olivia Rodrigo (Nini Salazar-Roberts)

Matt Cornett (E. J. Caswell)

Sofia Wylie (Gina Porter)

Larry Saperstein (Big Red)

