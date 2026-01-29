SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de enero 2026 - 20:30

A 20 años de su estreno, la serie perfecta de Disney + para los que crecieron con High School Musical

Disney + cuenta con la serie ideal para revivir la nostalgia del musical que marcó a una generación.

La serie inspirada en High School Musical que revivió el amor por la saga.

La serie inspirada en High School Musical que revivió el amor por la saga.

Imagen: Disney+

High School Musical fue un clásico instantáneo de Disney + que marcó a toda una generación con su mezcla de música, baile y amistad, y tras 20 años desde su estreno sigue siendo una referencia del entretenimiento adolescente. La saga original de películas se convirtió en un fenómeno global, con temas icónicos y una enorme popularidad que traspasó pantallas en todo el mundo.

Con la llegada de Disney+ nació High School Musical: El musical: la serie, una nueva propuesta que retoma esa energía y nostalgia desde una perspectiva contemporánea y la pone a disposición de los suscriptores de la plataforma, combinando elementos del pasado con historias frescas de adolescentes de hoy.

High School Musical el musical la serie
Un gran elenco y las mejores coreos para disfrutar y bailar con amigos.

Un gran elenco y las mejores coreos para disfrutar y bailar con amigos.

De qué trata High School Musical: El musical: La serie

Es una serie de drama musical inspirada en las famosas películas de High School Musical, creada por Tim Federle para Disney+. Ambientada en una versión ficticia de East High, la misma escuela donde se filmaron las originales, la historia sigue a un grupo de estudiantes que se entusiasman con montar una producción escolar de High School Musical: El musical, enfrentándose a audiciones, ensayos, rivalidades y romances mientras se preparan para el show.

A lo largo de las distintas temporadas la serie explora las vidas de estos jóvenes personajes, sus relaciones personales, sus sueños artísticos y los desafíos de trabajar juntos en un proyecto teatral que rinde homenaje a la saga que muchos crecimos viendo.

Disney+: tráiler de High School Musical: El musical: La serie

Disney+: elenco de High School Musical: El musical: La serie

  • Joshua Bassett (Ricky Bowen)
  • Olivia Rodrigo (Nini Salazar-Roberts)
  • Matt Cornett (E. J. Caswell)
  • Sofia Wylie (Gina Porter)
  • Larry Saperstein (Big Red)

