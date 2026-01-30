La película perfecta de Disney + para disfrutar sin tener que prestar demasiada atención + Seguir en









Ideal para distenderse y entretenerse con una historia simple pero atractiva, y sin tener que poner demasiada atención.

La entretenida película de DIsney que tenés que ver sí o sí. Imagen: Disney+

Disney + sigue ampliando su catálogo con propuestas livianas pensadas para quienes buscan desconectar un rato. Esta película es ideal para poner play, relajarse y dejarse llevar por una historia simple y efectiva, sin grandes vueltas ni exigencias. Con actuaciones destacadas y una historia entretenida, es la mejor opción para el finde.

Dentro de la plataforma hay títulos que funcionan como un plan perfecto para cualquier momento del día. Con humor, romance y una duración justa, esta película cumple con todo lo necesario para pasar un buen rato: Mientras cupido no está, protagonizada por Vadhir Derbez y Dolores Heredia.

Mientras cupido no está Una película perfecta para pasar el rato y divertirte. Imagen: Disney+ De qué trata Mientras cupido no está, la película de Disney + para pasar el rato La historia gira en torno a Mirtha del Cañón, una empresaria poderosa, decidida y controladora que, además, está convencida de que su hijo Bartolo es un desastre absoluto. Cansada de verlo sin rumbo, toma una decisión extrema para intentar acomodarle la vida de una vez por todas.

El plan incluye hacerlo trabajar en su empresa y, al mismo tiempo, organizar un casting para encontrarle a la mujer “ideal”. En ese proceso, Bartolo se enfrenta a situaciones inesperadas que lo obligan a madurar, replantearse sus prioridades y, tal vez, descubrir qué quiere realmente en el amor.

Disney+: tráiler de Mientras cupido no está Embed - Disney Plus "Mientras Cupido no está" // TRÁILER Disney+: elenco de Mientras cupido no está Vadhir Derbez (Bartolo)

Dolores Heredia (Mirtha del Cañón)

Manuel Vega (Alan)

Antonia San Juan (Mary)

Martina Cariddi (Lucía)

