Dolly Parton obtuvo tres nominaciones póstumas a los premios Grammy + Agregar ámbito en









Parton falleció el 25 de agosto tras una breve lucha contra el cáncer, según anunció su representante. Tenía 80 años.

Parton suma 58 nominaciones en su historia. Forbes

Dolly Parton fue nominada de manera póstuma en tres categorías de los Premios Grammy 2027. La cantante de “Jolene” recibió dos nominaciones a mejor interpretación de dúo/grupo country; la primera por su participación en “Butterfly” de Zac Brown, y la segunda por su canción “Light of a Clear Blue Morning” junto a Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire.

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La tercera nominación de Parton es a mejor audiolibro, grabación de narración y relato, relacionada con sus memorias de 2025, Star of the Show: My Life on Stage.

Tras el anuncio de las nominaciones a los premios Grammy 2027 el lunes, Parton suma ya 58 nominaciones. Anteriormente, ha ganado 10 premios Grammy y recibió el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en 2011. Además, sus canciones "Jolene" y "I Will Always Love You" han sido incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy.

Parton falleció el 25 de agosto tras una breve lucha contra el cáncer, según anunció un representante. Tenía 80 años. Su muerte provocó una oleada de homenajes por parte de la industria del entretenimiento, de figuras como Miley Cyrus, Taylor Swift, Billy Ray Cyrus, Jane Fonda, Celine Dion y muchas más.

Principales nominados a los Premios Grammy Raye encabeza la lista de nominados con la sorprendente cifra de once nominaciones, seguida de Rosalía con nueve. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers comparten siete nominaciones cada una. Les siguen de cerca Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean, con seis cada uno.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez aparecen entre los nombres locales que buscarán llevarse una estatuilla. La 69ª entrega de los Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia principal tendrá lugar en el Crypto.com Arena y reunirá a los artistas nominados en las distintas categorías de la industria musical. La transmisión en vivo comenzará a las 21 de la Argentina y se podrá seguir a través de ABC, Disney+ y Hulu. La organización también anunció una ceremonia previa, en la que se entregarán numerosos premios antes de la gala televisada.