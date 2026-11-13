"Torn": así suena la canción que Dolly Parton grabó con U2 antes de su muerte + Agregar ámbito en









Parton grabó su contribución en Nashville en junio, apenas dos meses antes de su fallecimiento el 25 de agosto a la edad de 80 años .

U2 dio a conococer dos versiones de la canción.

Antes de comenzar la gira que los traerá al Argentina, U2 lanzó su nuevo álbum "Carnaval de Luz", y con él su dueto con la fallecida Dolly Parton. El tema que cierra el LP, “Torn”, es supuestamente la última canción que Parton grabó antes de su muerte en agosto.

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Fue coescrita con Johnny McDaid de Snow Patrol y cuenta con la participación del colaborador habitual de U2, Daniel Lanois, en la guitarra de pedal steel y Jacknife Lee en la producción de la versión del álbum. “Desgarramos estos corazones amorosos que laten y se rompen igual”, cantan Parton y Bono sobre un suave pulso de sintetizador y una batería minimalista y resonante. “Compartimos una casa dividida y la sangre que llena nuestras venas”.

"Carnaval de Luz" marca el primer álbum de estudio de U2 desde Songs of Experience de 2017. Este año fue precedido por dos EP sorpresa: Days of Ash y Easter Lily.

La versión country de "Torn" Hoy también se lanzó una grabación alternativa titulada "Torn (Kent Wells Version)", que se estrenó ayer (12 de noviembre) en la radio country estadounidense. Esta versión adopta un enfoque country más tradicional, a diferencia del arreglo atmosférico del álbum de U2.

Las dos grabaciones ofrecen escenarios contrastantes para la última interpretación vocal de Parton, con su voz inconfundible en el centro de una canción sobre relaciones familiares fracturadas por divisiones políticas.

Parton grabó su contribución en Nashville en junio, apenas dos meses antes de su fallecimiento el 25 de agosto a la edad de 80 años. "Torn" puede ser la última canción de Dolly Parton, pero no será la última que escuchemos. Aparentemente existe una grabación inédita , titulada "My Place in History", guardada en una bóveda en Dollywood, que se abrirá en el centenario del nacimiento de Parton en 2046.

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