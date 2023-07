Donald Glover y su hermano escribirán la nueva serie de Star Wars "Lando"

Qué se sabe de la serie de Lando para Disney+

Según Above the Line, que fue el primero en informar la noticia, la participación de los Glovers ha sido ultrasecreta durante meses, uniéndose al proyecto antes de que comenzara la huelga de escritores. Eso es a pesar de que a Simien se le preguntó recientemente, en múltiples ocasiones , si todavía estaba apegado a Lando.

“Estoy apegado, creo, pero en realidad no lo sé. ( Risas ). Lo último que me dijeron fue que les encantaba pero que necesitaban ponerle un alfiler hasta que pudieran averiguar la disponibilidad de todos”, dijo a THR esta semana. “No he investigado más, pero no soy idiota. No estoy solo en esa experiencia. Pero no puedo evitar preguntarme: '¿Soy demasiado negro? ¿Soy demasiado raro? ¿Y la gente simplemente no quiere decir eso? Porque parece que desarrollo cosas con estas empresas y simplemente nunca suceden por razones desconocidas”.

Han Solo: una historia de Star Wars recaudó solo u$s392 millones en todo el mundo, una decepción para una película de Star Wars, pero no ha disminuido la cantidad de series de la saga que han tenido éxito en Disney+.

“Atlanta” de Donald y Stephen Glover finalizó en 2022, y los hermanos actualmente tienen un acuerdo general con Amazon Studios, donde Glover fue co-creador de la serie “Swarm”, dirigida por Dominique Fishback.