La controversia estalló luego de que el cineasta participara en una campaña promocional presentando a la tecnología como una forma de visualizar ideas cinematográficas y agilizar la comunicación con los equipos creativos.

Duro reclamo contra Martin Scorsese por apoyar el uso de la IA en el cine: "Una traición".

Tras conocerse la colaboración del director y guionista Martin Scorsese con una empresa de Inteligencia Artificial (IA) , la industria del cine lanzó duras críticas y catalogó este hecho como "una traición" al tratarse de uno de los mayores defensores del cine de autor.

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La controversia estalló luego de que Scorsese participara en una campaña promocional presentando a la tecnología como una forma de visualizar ideas cinematográficas y agilizar la comunicación con los equipos creativos.

Así, el cineasta quedó en medio de la polémica por la firma de un convenio con la empresa Black Forest Labs , una startup alemana de IA especializada en el desarrollo de modelos de generación de imágenes y video de vanguardia.

De esta forma, el director nominado 16 veces al Oscar y ganador como mejor director por Los infiltrados (2007), estaría usando esta herramienta para la elaboración de storyboards , una serie dibujos que sirven de guía visual para previsualizar y planificar una historia antes de filmarla o animarla.

Embed - Black Forest Labs on Instagram: "Martin Scorsese has spent six decades bringing stories to life. He’s joined Black Forest Labs as an advisor, helping shape visual intelligence for creators obsessed with their craft. Visual intelligence (models that can reason in the physical and digital worlds) can support everyone from storytellers and designers, to engineers and roboticists. We sat down with Scorsese for a working storyboarding session using FLUX." View this post on Instagram

“Me interesa la intersección entre la tecnología y la narración, y cómo puede expandir los límites de la creatividad para ofrecer experiencias más profundas y enriquecedoras al público”, había declarado Scorsese, de 83 años, en un comunicado. “Recordemos, el cine es un medio joven, de solo unos 125 años, así que debemos estar abiertos a su evolución”.

La reacción del sindicato de directores, productores y animadores de Hollywood

El sindicato que nuclea a los directores de arte, diseñadores de producción y animadores de Hollywood respondió al director de Taxi Driver con un duro comunicado donde califican su decisión como una traición directa.

“Señor Scorsese, el negocio no está en un estado de flujo”, disparó la entidad en un irónico juego de palabras con el nombre de la herramienta promocionada.

"Ver a uno de los mayores titanes y defensores de la historia del cine aliarse con corporaciones que se nutren del trabajo no consensuado de los artistas es una traición que debilita años de lucha colectiva", detallaron.

Según el documento, publicado por Variety, “el director ganador del Oscar Martin Scorsese les está dando la espalda a los artistas humanos que a lo largo de su carrera le han ayudado a crear sus obras más memorables”.

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"Mr. Scorsese, The Business is not in flux.



Oscar winning director Martin Scorsese is turning his back on the human artists… pic.twitter.com/7vyqOVGWOZ — Art Directors Guild (@ADG800) June 9, 2026

La organización denunció además que esta tecnología “sólo es capaz de producir este tipo de ‘inteligencia cinematográfica’ al ingerir grandes porciones de obras con derechos de autor, probablemente extraídas de internet sin consentimiento, crédito, compensación o transparencia”.

Esta alianza de Scorsese con la IA profundizó la discusión sobre el peligro que implica esta tecnología en el mundo del cine, que ya generó huelgas de actores y guionistas en el último tiempo.

Este reclamo empezó con protestas de los artistas de Hollywood que paralizaron durante meses las producciones, y que hizo que cientos de actores dejaran aclarado en sus contratos que estaban en contra del reemplazo indiscriminado por IA en sus trabajos.